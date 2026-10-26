Samochód wjechał w cmentarz. Duże zniszczenia

Jak wskazują pierwsze ustalenia funkcjonariuszy pracujących na miejscu, 40-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego jechał za szybko i nie dostosował prędkości do warunków panujących na trasie. Mężczyzna pokonał skrzyżowanie, a chwilę później jego pojazd zatrzymał się dopiero na płocie miejscowej nekropolii.

Kierujący autem nie odniósł w tym zdarzeniu żadnych obrażeń. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że mężczyzna był całkowicie trzeźwy. Za doprowadzenie do uszkodzenia ogrodzenia cmentarza 40-latek otrzymał od funkcjonariuszy mandat karny.

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Mundurowi proszą kierujących o rozwagę i dostosowanie tempa jazdy do sytuacji panującej na trasie. Jak zaznacza podkomisarz Kinga Zamojska-Prystupa, opady deszczu oraz pojawiające się mgły mocno utrudniają podróżowanie. Przy tego typu aurze każdy kierowca powinien koniecznie zredukować prędkość i zmienić technikę prowadzenia auta.

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