Samochód wjechał w cmentarz. Duże zniszczenia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-26 10:32

W niedzielę przed godziną 8:00 w miejscowości Uhrusk (gmina Wola Uhruska) doszło do niebezpiecznej kolizji. Kierujący pojazdem marki Volvo nagle stracił panowanie na skrzyżowaniu, po czym wjechał prosto w cmentarny mur. Zniszczeniu uległo ogrodzenie oraz pięć miejsc spoczynku.

Jak wskazują pierwsze ustalenia funkcjonariuszy pracujących na miejscu, 40-letni mieszkaniec powiatu chełmskiego jechał za szybko i nie dostosował prędkości do warunków panujących na trasie. Mężczyzna pokonał skrzyżowanie, a chwilę później jego pojazd zatrzymał się dopiero na płocie miejscowej nekropolii.

Kierujący autem nie odniósł w tym zdarzeniu żadnych obrażeń. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że mężczyzna był całkowicie trzeźwy. Za doprowadzenie do uszkodzenia ogrodzenia cmentarza 40-latek otrzymał od funkcjonariuszy mandat karny.

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Mundurowi proszą kierujących o rozwagę i dostosowanie tempa jazdy do sytuacji panującej na trasie. Jak zaznacza podkomisarz Kinga Zamojska-Prystupa, opady deszczu oraz pojawiające się mgły mocno utrudniają podróżowanie. Przy tego typu aurze każdy kierowca powinien koniecznie zredukować prędkość i zmienić technikę prowadzenia auta.

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Ciemne Volvo wbite w metalowe ogrodzenie cmentarza w Uhrusku. O szczegółach wypadku przeczytasz na SE Lublin.
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