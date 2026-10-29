Akcja ratunkowa na kładce w Lublinie. Kobieta trafiła pod opiekę lekarzy

Kobieta jest już bezpieczna, trafiła pod opiekę lekarzy. Do zdarzenia doszło kilka dni temu przy wiadukcie łączącym osiedla należące do Lubelskiej Spółdzielni Mieszaniowej - trasa dla pieszych biegnie kilka metrów nad ruchliwą drogą. St. post. Łukasz Lenart, policjant lubelskiej drogówki wracając autem z pracy z daleka widział już szamocącą się parę. Z daleka wyglądało to na sprzeczkę, z bliska - na walkę o życie. Mężczyzna próbował za wszelką cenę nie dopuścić do tragedii, gdyż młoda dziewczyna próbowała za wszelką cenę rzucić się na jezdnię.

- Policjant natychmiast zatrzymał swój samochód i pobiegł na pomoc. Wspólnie z przechodniem chwycili kobietę i bezpiecznie przeprowadzili ją na drugą stronę barierek, zapobiegając tragedii. Następnie młoda kobieta została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego - opowiada podinsp. Łukasz Gołębiowski z KMP w Lublinie.

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Na uznanie zasługuje postawa przypadkowego przechodnia, który nie pozostał obojętny oraz zdecydowana reakcja starszego posterunkowego Łukasza Lenarta. Dzięki ich wspólnemu zaangażowaniu i szybkiej reakcji udało się uratować ludzkie życie.

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Gdzie szukać pomocy?

To bardzo ważne: w razie trudnej sytuacji życiowej nie powinniśmy się wstydzić prosić o pomoc. Kontakt ze specjalistami dyżurującymi pod podanymi niżej numerami telefonów jest bezpłatny, a porady i pomoc udzielane są anonimowo:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym numer 800 70 2222 (całodobowo, 7 dni w tygodniu);

Kryzysowy Telefon Zaufania numer 116-123 (czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00).