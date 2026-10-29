Akcja ratunkowa na kładce w Lublinie. Kobieta trafiła pod opiekę lekarzy

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2026-10-29 8:45

Dosłownie liczyła się każda sekunda! Z kładki dla pieszych przecinającej ul. Filaretów chciała skoczyć młoda kobieta, desperatkę próbował ratować już jakiś mężczyzna, bezskutecznie próbując wciągnąć ją na bezpieczną stronę barierek. St. post. Łukasz Lenart wracał ze służby: zaparkował auto na poboczu i także rzucił się na ratunek.

Policjant Łukasz Lenart stoi przed radiowozem marki Opel. O akcji ratunkowej w Lublinie przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Kobieta jest już bezpieczna, trafiła pod opiekę lekarzy. Do zdarzenia doszło kilka dni temu przy wiadukcie łączącym osiedla należące do Lubelskiej Spółdzielni Mieszaniowej - trasa dla pieszych biegnie kilka metrów nad ruchliwą drogą. St. post. Łukasz Lenart, policjant lubelskiej drogówki wracając autem z pracy z daleka widział już szamocącą się parę. Z daleka wyglądało to na sprzeczkę, z bliska - na walkę o życie. Mężczyzna próbował za wszelką cenę nie dopuścić do tragedii, gdyż młoda dziewczyna próbowała za wszelką cenę rzucić się na jezdnię.

- Policjant natychmiast zatrzymał swój samochód i pobiegł na pomoc. Wspólnie z przechodniem chwycili kobietę i bezpiecznie przeprowadzili ją na drugą stronę barierek, zapobiegając tragedii. Następnie młoda kobieta została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego - opowiada podinsp. Łukasz Gołębiowski z KMP w Lublinie.

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Na uznanie zasługuje postawa przypadkowego przechodnia, który nie pozostał obojętny oraz zdecydowana reakcja starszego posterunkowego Łukasza Lenarta. Dzięki ich wspólnemu zaangażowaniu i szybkiej reakcji udało się uratować ludzkie życie.

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Gdzie szukać pomocy?

To bardzo ważne: w razie trudnej sytuacji życiowej nie powinniśmy się wstydzić prosić o pomoc. Kontakt ze specjalistami dyżurującymi pod podanymi niżej numerami telefonów jest bezpłatny, a porady i pomoc udzielane są anonimowo:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym numer 800 70 2222 (całodobowo, 7 dni w tygodniu);

Kryzysowy Telefon Zaufania numer 116-123 (czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00).

 
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