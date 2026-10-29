Pogoda w Lublinie: 30 października – 1 listopada

Nadchodzący weekend w Lublinie upłynie pod znakiem typowo jesiennej aury. Choć początek i koniec weekendu będą suche, to jego środek przyniesie opady deszczu, które mogą wpłynąć na plany mieszkańców. Termometry będą stopniowo pokazywać coraz niższe wartości, a najcieplejszym dniem okaże się piątek. Warto zwrócić uwagę na sobotnią zmianę pogody.

Piątek jeszcze bez deszczu

Weekend rozpocznie się w Lublinie bez opadów, ale z dużą ilością chmur na niebie. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 11 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najprzyjemniejszym termicznie w prognozowanym okresie. Noc z piątku na sobotę będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą w okolice 7°C. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s, nie wpływając znacząco na odczuwalną temperaturę.

Sobota przyniesie opady

Wyraźna zmiana aury nadejdzie w sobotę. Tego dnia mieszkańcy Lublina powinni spodziewać się słabych opadów deszczu. Jednocześnie zrobi się chłodniej – temperatura maksymalna sięgnie zaledwie 8 stopni, a w nocy słupki rtęci pokażą około 5°C. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek, osiągając prędkość około 3 m/s. To zdecydowanie najsłabszy pogodowo moment weekendu.

Koniec weekendu chłodny, ale suchy

Niedziela przyniesie poprawę pogody, jeśli chodzi o opady – deszcz już nie wystąpi. Mimo to niebo nad Lublinem pozostanie w dużej mierze zachmurzone. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień weekendu, szczególnie po zmroku. Nocą temperatura może spaść do zaledwie 3 stopni Celsjusza, natomiast w ciągu dnia wzrośnie do około 9°C. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Weekend w Lublinie pod znakiem zmiennej aury

Zmienna pogoda w Lublinie podpowiada, jak najlepiej zaplanować czas wolny. Piątek i niedziela, ze względu na brak opadów, będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. To dobry czas na spacer po miejskich parkach czy odkrywanie uroków architektury bez konieczności zabierania parasola. Z kolei deszczowa sobota skłania do tego, by poszukać atrakcji pod dachem. Wizyta w galerii, muzeum czy po prostu spędzenie czasu w jednej z kawiarni może okazać się najlepszym rozwiązaniem na ten dzień.

Dane pogodowe: OpenWeather