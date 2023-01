Wpadł w furię i uderzył cegłą w parówkę. Pójdzie za kraty na pięć lat?

Rzuciła się do rzeki, by ratować Dominika. Nowe fakty wstrząsają

Jak opisują policjanci, 29-latek swoją złość wyładował w połowie miesiąca. Jak przyznał podczas zatrzymania, zdenerwował go właściciel sklepu i postanowił dać upust złym emocjom na budynku. Rzucił cegłę do środka sklepu, a ponadto zniszczył szybę szpadlem. - Sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu bialskiej komendy. W trakcie prowadzonych czynności ustalili personalia mężczyzny podejrzewanego o udział w sprawie. Okazało się, że jest to 29-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej - czytamy na stronie policji w Białej Podlaskiej. Właściciel sklepu oszacował straty na dwa tysiące złotych. Teraz o dalszym losie 29-letniego wandala zdecyduje sąd. Mężczyźnie, który postanowił się zemścić na właścicielu sklepu, grozi teraz pięć lat więzienia. 29-latek usłyszał już zarzuty i przyznał się do winy.

Olsztyn. Złodziej grasował w hali garażowej. Poszukuje go policja Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.