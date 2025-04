Oszustwo na wygraną w konkursie! 66-latka z Jabłoni straciła oszczędności życia

66-latka z Jabłoni uwierzyła w wygraną w konkursie. Straciła oszczędności przez oszustwo na BLIK-a

Uwaga na oszustów w sieci! Teraz mają jeszcze jedną metodę - wmawiają swoim ofiarom, ze wygrały w konkursie, a potem w sprytny sposób wyłudzają pieniądze metodą oszustwa na BLIK-a. O okradzionej kobiecie z Lubelskiego informuje parczewska Policja. Do zdarzenia doszło, gdy 66-latka otrzymała na komunikatorze wiadomość od znajomej z informacją o wygranej w konkursie organizowanym przez sieć handlową z wyposażeniem domu i wnętrz. Znajoma zachęcała ją do kliknięcia w link, który miał umożliwić odbiór nagrody w postaci bonu podarunkowego. Kobieta, nie podejrzewając niczego złego, zaufała znajomej i postąpiła zgodnie z instrukcjami. Jak relacjonuje policja, seniorka podała kody BLIK, które miały służyć do wypłaty wygranej. Następnie, oszuści poprosili ją o dane do logowania w bankowości elektronicznej. W efekcie, kobieta straciła dostęp do swojego konta, a zgromadzone na nim środki zniknęły. Dopiero po fakcie zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

Oszustwo na BLIK-a. Jak działają przestępcy?

Metoda oszustwa na BLIK-a jest coraz bardziej popularna wśród przestępców internetowych. Polega ona na wyłudzaniu kodów BLIK od ofiar, a następnie wykorzystywaniu ich do kradzieży pieniędzy z konta. Oszuści często podszywają się pod znajomych lub członków rodziny, wysyłając wiadomości z prośbą o pilną pomoc finansową.W tym przypadku, oszuści wykorzystali zaufanie 66-latki do znajomej, aby wyłudzić od niej dane dostępowe do konta bankowego. Kobieta, chcąc odebrać nagrodę w konkursie, nie zachowała ostrożności i podała wszystkie wymagane informacje.

Policja apeluje o ostrożność. Jak nie dać się oszukać?

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych oraz w mediach społecznościowych. Mundurowi radzą, aby weryfikować każdą informację o wygranej w konkursie, a także nie udostępniać nikomu swoich danych osobowych, haseł do kont bankowych oraz kodów BLIK.

„Nasz choćby najmniejszy błąd może przyczynić się do utraty oszczędności życia!” – alarmują funkcjonariusze.

W przypadku podejrzenia oszustwa, należy niezwłocznie skontaktować się z policją oraz swoim bankiem.

i Autor: SE

QUIZ na prima aprilis! Prawda czy żart? Zobacz, czy zgadniesz! Pytanie 1 z 10 Albert Einstein miał brata bliźniaka, który ożenił się z Polką Prawda Fałsz Następne pytanie