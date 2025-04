Już za późno na tanie rezerwacje. Ceny noclegów w Rzymie poszybowały w górę

Nagrała go kamera

Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce. Tu najczęściej dochodzi do wypadków

Masowa ucieczka pracowników z Dino. Co się dzieje w popularnej sieci?

Spis treści

Pogrzeb papieża Franciszka. W mieście będą tłumy wiernych

Rzym przygotowuje się właśnie na jedno z największych zgromadzeń w historii. Po śmierci papieża Franciszka, Wieczne Miasto stanie się centrum światowej żałoby i setki tysięcy, a może nawet miliony wiernych z całego świata przyjadą do Rzymu, by pożegnać ukochanego papieża. Władze już teraz przygotowują się na napływ gigantycznych tłumów i dopinają wszystko na ostatni guzik, by zapewnić bezpieczeństwo i porządek.

Uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka odbędą się na Placu Świętego Piotra w Watykanie w sobotę 26 kwietnia 2025 roku, więc spora część wiernych przybędzie na miejsce w piątek. Jak jednak przedstawia się kwestia noclegów w tym terminie? Okazuje się, że nie jest kolorowo!

Jedziesz do Watykanu na pogrzeb papieża? Szykuj fortunę na nocleg

W okolicach Watykanu w terminie 25-27 kwietnia 2025 roku ceny za pokój dwuosobowy poszybowały w górę. Średni koszt za dwie noce to ponad 2000 zł, a najtańsze oferty od prywatnych zarządców zaczynają się od około 1500 zł. Na platformach rezerwacyjnych można jednak znaleźć oferty sięgające nawet 23 000 zł za weekend! Ostateczny koszt pobytu zależy oczywiście od lokalizacji, standardu i liczby gwiazdek obiektu, lecz - jak widać - tanio nie jest.

Dziesiątki tysięcy wiernych w Watykanie. Ogromna kolejka do trumny papieża