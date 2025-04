Masowa ucieczka pracowników z Dino. Co się dzieje w popularnej sieci?

Spis treści

Niepokojące dane z sieci Dino! Z firmy odeszło niemal 11 tys. osób

Dino to sieć sklepów, która w ostatnich latach szturmem podbiła serca Polaków. Z małej lokalnej firmy, przekształciła się w ogólnopolskiego giganta, konkurującego z zagranicznymi dyskontami. Jak to możliwe?Jednym z fundamentów sukcesu Dino jest przemyślana strategia lokalizacyjna, polegająca na otwieraniu sklepów w mniejszych miejscowościach i na obrzeżach miast, gdzie dostęp do konkurencyjnych marketów jest ograniczony. Niemniej jednak, w ostatnim czasie sieć ta doświadcza niepokojącego zjawiska - w 2024 roku z pracy zrezygnowało blisko 11 tysięcy pracowników. Co stoi za tak wysoką rotacją kadr?

Rekordowa rotacja w Dino. Dlaczego pracownicy odchodzą?

Roczny raport sieci Dino ujawnił niepokojący trend - w 2024 roku firmę opuściło aż 10 844 pracowników. Portalspozywczy.pl przeanalizował dane, aby zbadać przyczyny tego zjawiska. Okazuje się, że szczególnie wysoki wskaźnik rotacji dotyczy osób z bardzo krótkim, bo krótszym niż trzymiesięcznym stażem pracy.

Z raportu Dino Polska za 2024 rok wynika także, że firma dynamicznie się rozwijała, zatrudniając w ubiegłym roku aż 8 tysięcy nowych pracowników. Wśród nich znalazło się wielu kandydatów bez dużego doświadczenia zawodowego, często stawiających pierwsze kroki na rynku pracy lub zmieniających branżę.

W takich przypadkach po trzech miesiącach pracy Dino dokonuje więc oceny pracownika i podejmuje decyzję o ewentualnym przedłużeniu umowy. Największy odsetek odejść obserwuje się właśnie wśród osób, które nie przepracowały pełnego kwartału. Okazuje się, że pracownicy często sami rezygnują, dochodząc do wniosku, że praca nie spełnia ich oczekiwań lub nie odpowiada ich umiejętnościom. Firma zauważa jednak, że rotacja maleje wraz ze stabilizacją zespołów w nowo otwartych sklepach.

Sonda Czy robisz zakupy w markecie Dino"? Tak Nie