Jedyna taka noc w roku. Atrakcji będzie mnóstwo!

Wystartowali w 2007 roku. Pierwszej Nocy Kultury przyświecało hasło "Manifestacja kultury Lublina", tegorocznej zaś "Neurony miasta", pomiędzy nimi zaś tysiące niesamowitych doznań dla wszystkich zmysłów, wręcz kulturalna uczta. - Noc Kultury to festiwal, który nieustannie zaskakuje. Dzieją się wtedy rzeczy niezwykłe. (...) Sztuka ożywia miejsca nieznane lub zapomniane. Bramy stają się świetlistymi instalacjami, place i skwery scenami teatralnymi, a uliczki Starego Miasta potrafią zaskoczyć nawet stałych bywalców. Zachęcają otwarte do późna drzwi galerii, teatrów i muzeów. To tysiące uśmiechniętych ludzi spacerujących pięknymi uliczkami w poszukiwaniu niezapomnianych wrażeń. To jedyna taka magiczna noc w roku, kiedy niemożliwe staje się możliwe... - zachęcają organizatorzy.

Uczestnicy stają przed trudnym wyborem, do zobaczenia jest bowiem kilkaset atrakcji, a czas ograniczony. To przecież tylko jedna noc. - Na program Nocy Kultury składają się projekty zgłoszone w otwartym naborze, gdzie propozycje może zgłosić każdy mieszkaniec lub przyjaciel Lublina, oraz produkcje festiwalowe, których producentem są Warsztaty Kultury w Lublinie. Wspólnym mianownikiem jest premierowość i niepowtarzalność prezentowanych sytuacji - dodają.

Noc Kultury z relacjami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie inaczej będzie w tym roku. Hasło przewodnie: MiastoRelacje. - Widzimy miasto jako żywy organizm, który czerpie siłę z relacji. Relacje te nie kończą się wraz ze wschodem słońca – zostają z nami jako zaczyn, by każdego dnia móc tworzyć nowe połączenia: między sobą, z miastem, z kulturą - tłumaczą.

Noc Kultury odbędzie się 7 i 8 czerwca w Lublinie, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Wśród 200 wydarzeń, które zobaczymy będzie m.in. "Pomiędzy" – interaktywna opowieść Oli Artyszuk, której za pomocą światła i luster przyjdzie opowiadać o relacjach międzyludzkich. Jarosław Koziara zaprezentuje znaną już instalację "Kwiaty zła", ale w nowej odsłonie. To nie wszystko.

– W ubiegłym roku zaskoczył publiczność Nocy Kultury swoją monochromatyczną instalacją heroiny. W tym roku artysta podąży na przeciwległy biegun palety i zaprezentuje duże przestrzenne czarne formy, które kształtem nawiązują do lubelskiego lejkowca dętego, czyli grzyba potocznie nazywanego kominkiem – mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa festiwalu.

Polecany artykuł: Wyjątkowy teatr w Lublinie zachwyca turystów i mieszkańców

Na Placu Rybnym pojawi się łąka kaczeńcowa, wykonana z kartonu i papieru, a w kilku miejscach miasta pojawią się mini przewodniki po historii Lublina zrobione z... klocków Lego. Legendy i opowieści o mieście wielkości cegły...

Jak zwykle nie zabraknie muzyki, w tym roku będzie rządził bit i hip-hop. Wystąpią młodzi raperzy i raperki, a także uznane gwiazdy tej sceny. Gwiazdą wieczoru będzie O.S.T.R. Do tego wycieczki z przewodnikiem nocnymi uliczkami, projekcie w letnim kinie, no i wszechobecne "dymki", tak jak w komiksie. – To wyjątkowa okazja, by zobaczyć Lublin w zupełnie nowym świetle – dosłownie i w przenośni – mówi Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu.