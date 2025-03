Nowe koziołki w Lublinie. Takiego przywitania życzyłby sobie każdy celebryta!

Nowy trend komunijny podbija internet. Tradycyjne wiązanki kwiatów to już wstyd!

Jędrek stoi przy wejściu do Muzeum Narodowego w Lublinie, które znajduje się na Zamku Lubelskim. - Bardzo dziękujemy za taką inicjatywę, do której dołączyliśmy z wielką przyjemnością. Mamy Jędrka, malarza fresków z kaplicy, który jest bardzo związany z historią tego miejsca. Koziołek-malarz prezentuje historię Kaplicy Trójcy Świętej, zabytku, który jest najcenniejszy na wzgórzu zamkowym - mówi wicedyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie Barbara Oratowska. – To dla nas jest wielka promocja i jestem pewna, że ten koziołek będzie cieszyć się największym powodzeniem.

Na turystyczną scenę Lublina, do Koziołkowego Szlaku Legend wkroczył nie tylko Jędrek. Wraz z nim Tereska, Jadzia i Mikołaj i Jędrek. Rzeźby, wykonane z brązu, nawiązują do najciekawszych i najpopularniejszych lubelskich legend. Każdy z koziołków posiada atrybut związany z wybranym podaniem miejskim.

– Z radością ogłaszam, że do naszej lubelskiej koziołkowej rodziny dołączyły cztery nowe figury, zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Rzeźby te nie tylko wzbogacają przestrzeń miejską, ale także cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów. To wyjątkowy, nieszablonowy sposób na odkrywanie Lublina na nowo, do czego serdecznie zachęcam – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Kim są nowe Koziołki?

Wśród najnowszych figur można zobaczyć Tereskę - piękną złotniczankę, znajdującą się przy ul. Złotej, a także Jadzię - mieszczkę, która według legendy miała wzniecić wielki pożar w Lublinie. Kozicę z patelnią pełną naleśników można spotkać na Placu Rybnym. Do grona legendarnych postaci dołączył także herbator Mikołaj, jak mówi podanie miejskie - autor herbu Lublina. Jego figura znajduje się przy ul. Archidiakońskiej 5 obok tzw. Małego Ratusza. No i sławny Jędrek – malarz fresków z Kaplicy Trójcy Świętej. Można go znaleźć siedzącego na murku naprzeciwko Zamku Lubelskiego.

- Ma piękną twarz - przyznaje jedna z dziewczynek, która wspólnie z koleżankami i kolegami z przedszkola uczestniczyła w uroczystości, która dzięki nim zaczęła żyć własnym życiem. Bo jak się okazało, przemowy przemowami, a dzięcięca ciekawość była mocniejsza. I kiedy oficjele zapowiadali uroczyste odsłonięcie, dzieci zrobiły to trochę szybciej i po swojemu. Radości nie było końca...

Każda z figurek ma przypisany kod QR, który odsyła do strony internetowej z opisami legend oraz mapą szlaku. W grudniu 2024 r. zaprezentowano pierwsze trzy koziołki: Wiktorię (ul. Narutowicza), Kryspina (róg ul. Królewskiej) i Felicję (ul. Jezuicka). Ostatnie cztery rzeźby pojawią się w przestrzeni miasta wczesnym latem.

