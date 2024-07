Lubelska legenda o Czarciej Łapie. Uboga wdowa usłyszała wyrok i wezwała pomoc

Niezwykła legenda

Lubelska legenda o Czarciej Łapie. Bogacz chciał pozbawić wdowę ostatniego grosza. Kobieta otrzymała pomoc

Lublin to niezwyczajne miejsce, w którym istoty z legend bywały sprawiedliwsze od ludzi... Przynajmniej tak mówi Legenda o Czarciej Łapie, z którą kojarzony jest Kozi Gród. Co ciekawe, historia piekielnego sądu, który ujął się za ubogą wdową skrzywdzoną przez przekupionych magnackim złotem sędziów Trybunału Koronnego, to nie jedyne czarcie ślady w Lublinie.