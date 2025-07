Spis treści

W świecie mody i detalicznej sprzedaży akcesoriów zmiany zachodzą błyskawicznie. To, co jeszcze kilka lat temu było synonimem młodzieżowego stylu i sukcesu rynkowego, dziś może mierzyć się z widmem bankructwa. Przykładem jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieciówek z akcesoriami dla nastolatek, która mimo rozpoznawalności i setek punktów sprzedaży, popadła w poważne tarapaty finansowe.

Rosnące zadłużenie, zmiany w polityce celnej i ogromna konkurencja ze strony internetowych gigantów sprawiają, że marka, która przez lata dyktowała trendy wśród młodych konsumentek, musi teraz walczyć o przetrwanie. Czy uda jej się odbić od dna po raz kolejny? Wiele zależy od inwestorów i zmian w strategii.

Popularna sieciówka dla nastolatek na skraju upadku

Jeszcze niedawno była to jedna z ulubionych marek młodych dziewczyn - kolorowe opaski, błyszczące kolczyki, skarpetki z nadrukami, akcesoria do włosów i szałowe dodatki za kilka dolarów. Dziś Claire’s, kultowa amerykańska sieciówka akcesoriów dla nastolatek, rozważa sprzedaż firmy w ramach procedury upadłościowej.

Jak podał Bloomberg, Claire’s w maju 2025 r. zaczęła opóźniać spłatę odsetek od swojego zadłużenia - to często pierwszy sygnał przygotowań do bankructwa. Na koncie firmy widnieje 475 milionów dolarów niespłaconych pożyczek, które mają zostać uregulowane do grudnia 2026 roku. Firma znajduje się pod presją wierzycieli i analizuje możliwości sprzedaży całości lub części biznesu.

Claire’s zalicza drugi upadek?

Claire’s nie pierwszy raz zmaga się z kryzysem. W 2018 roku firma ogłosiła upadłość, restrukturyzując wtedy zadłużenie o wartości 1,9 miliarda dolarów i pozyskując 575 mln dolarów świeżego kapitału. Po tamtym procesie kontrolę nad marką przejęły fundusze inwestycyjne Elliott Management i Monarch Alternative Capital. Firma miała ambitne plany wejścia na giełdę, jednak zrezygnowała z IPO w 2023 roku, sygnalizując trudności z odzyskaniem pozycji rynkowej. Dodatkowo Claire’s traci udziały rynkowe na rzecz takich gigantów jak Shein czy Temu, które oferują szerszy wybór akcesoriów w równie niskich cenach, często z bezpośrednią dostawą do domu.

Sonda Czy robisz zakupy takich sklepach jak Shein lub Temu? Tak Nie

Co dalej z Claire’s?

Na ten moment ewentualna upadłość dotyczy tylko amerykańskiej części działalności Claire’s. Europejski oddział, w tym sklepy działające m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce, mają kontynuować działalność bez zmian. Trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy mogliby przejąć firmę lub jej wybrane części.