Lublin połączył się z Wielką Brytanią! Portal na Placu Litewskim pokazuje teraz Ipswich

Portal w Lublinie działa od maja 2021 roku, łącząc wcześniej m.in. z Wilnem i Dublinem.

W środę o godz. 14 uruchomiono połączenie z Ipswich w Wielkiej Brytanii.

Instalacja działa codziennie w godzinach 7:00–24:00.

Pomysłodawcą projektu jest litewski artysta Benediktas Gylys.

Lublin to jedno z kilku miast na świecie z własnym Portalem – obok Filadelfii, Dublina i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Portal na Placu Litewskim w Lublinie, najbardziej reprezentacyjnym miejscu Koziego Grodu, stanął już w maju 2021 roku i połączył lublinian, a jakże, z Wilnem i jego mieszkańcami. Tam też oko kamery stanęło w reprezentacyjnym miejscu. Jakiś czas temu do tych dwóch miast dołączyły światowe giganty, Nowy Jork i Dublin! Miejsce Nowego Jorku zajęła Filadelfia.

PORTAL to instalacja, która poprzez kamery i duży okrągły ekran przekazuje za pośrednictwem łącza internetowego obraz w czasie rzeczywistym. Pomysłodawcą projektu jest litewski artysta Benediktas Gylys, którego fundacja jest inicjatorem przedsięwzięcia. W środę, 22 października o godzinie 14-tej czasu polskiego lublinianie spotkali się z mieszkańcami Ipswich. Ci także czekali przed ekranem. - Niesamowite wydarzenie, świat jest taki piękny jak jest razem - mówi starsza pani.

Pan Mateusz z kolei, który na stałe mieszka w nieodległym od Ipswich Norwich i przyjechał z synami do rodziny żony do Lublina mówi, że pomysł bardzo mu się podoba. - Takie portale powinny łączyć jeszcze więcej miast - uważa.

Początkowo połączenie z Wielką Brytanią będzie dostępne w godzinach 7 - 24. - Zapraszam bardzo serdecznie do odkrywania Ipswich, miasta które ma bardzo dużo wspólnego z Lublinem, w którym mieszkają równie życzliwi co w Lublinie mieszkańcy - zachęca w rozmowie z Super Expressem Beata Stepaniuk Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Ipswich w Lublinie