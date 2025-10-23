Lublin połączył się z Wielką Brytanią! Portal na Placu Litewskim pokazuje teraz Ipswich

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
jch
2025-10-23 8:34

Załatwić sprawy w mieście, w jednej z fajnych kafejek kupić kawę na wynos i wypić ją "on linie" w towarzystwie mieszkańca Ipswich w Wielkiej Brytanii. To możliwe tylko w Lublinie, gdzie od kilku lat funkcjonuje Portal - duży okrągły ekran, który w czasie rzeczywistym pokazuje, co dzieje się po drugiej stronie szkła. Brytyjskie miasto dołączyło do portalowej sieci, w której jest już prócz Koziego Grodu Wilno, Dublin, Filadelfię oraz... Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.

  • Portal w Lublinie działa od maja 2021 roku, łącząc wcześniej m.in. z Wilnem i Dublinem.
  • W środę o godz. 14 uruchomiono połączenie z Ipswich w Wielkiej Brytanii.
  • Instalacja działa codziennie w godzinach 7:00–24:00.
  • Pomysłodawcą projektu jest litewski artysta Benediktas Gylys.
  • Lublin to jedno z kilku miast na świecie z własnym Portalem – obok Filadelfii, Dublina i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Portal na Placu Litewskim w Lublinie, najbardziej reprezentacyjnym miejscu Koziego Grodu, stanął już w maju 2021 roku i połączył lublinian, a jakże, z Wilnem i jego mieszkańcami. Tam też oko kamery stanęło w reprezentacyjnym miejscu. Jakiś czas temu do tych dwóch miast dołączyły światowe giganty, Nowy Jork i Dublin! Miejsce Nowego Jorku zajęła Filadelfia.

Czytaj też: Cały Lublin na zielono! Pod miejski portal przyszły tłumy. Celebrowały Dzień Świętego Patryka [ZDJĘCIA]

PORTAL to instalacja, która poprzez kamery i duży okrągły ekran przekazuje za pośrednictwem łącza internetowego obraz w czasie rzeczywistym. Pomysłodawcą projektu jest litewski artysta Benediktas Gylys, którego fundacja jest inicjatorem przedsięwzięcia. W środę, 22 października o godzinie 14-tej czasu polskiego lublinianie spotkali się z mieszkańcami Ipswich. Ci także czekali przed ekranem. - Niesamowite wydarzenie, świat jest taki piękny jak jest razem - mówi starsza pani.

Pan Mateusz z kolei, który na stałe mieszka w nieodległym od Ipswich Norwich i przyjechał z synami do rodziny żony do Lublina mówi, że pomysł bardzo mu się podoba. - Takie portale powinny łączyć jeszcze więcej miast - uważa.

Czytaj też: Wyjątkowe spotkanie przy wirtualnym stole. Uczta na Placu Litewskim w Lublinie

Początkowo połączenie z Wielką Brytanią będzie dostępne w godzinach 7 - 24. - Zapraszam bardzo serdecznie do odkrywania Ipswich, miasta które ma bardzo dużo wspólnego z Lublinem, w którym mieszkają równie życzliwi co w Lublinie mieszkańcy - zachęca w rozmowie z Super Expressem Beata Stepaniuk Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Lublin połączył się z Wielką Brytanią! Portal na Placu Litewskim pokazuje teraz Ipswich
10 zdjęć
Ipswich w Lublinie
Sonda
Czy interesujesz się historią Lublina?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PLAC LITEWSKI
LUBLIN