W niedzielę 19 października w parafiach w całej Polsce odbyło się doroczne liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej i przystępujących do komunii, znane jako Domnicantes i Communicantes. Badnie jest od lat przeprowadzane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC i pozwala porównać oraz lepiej zrozumieć zmiany w kwestii kościoła w różnych regionach Polski. Co ciekawe, podczas tegorocznego liczenia pierwszy raz w historii zastosowano elektroniczny system zbierania danych, więc będą one spływać do bazy o wiele szybciej niż zazwyczaj.

Coroczne liczenie wiernych w kościołach już za nami

Liczenie wiernych 2025 odbyło się 19 października, jednak na oficjalne wyniki będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Według wstępnych założeń pierwsze wnioski zostaną udostępnione już wczesną wiosną 2026 roku.

Dotychczas pełne opracowanie danych wymagało kilku miesięcy ręcznego wprowadzania i weryfikacji formularzy. W tym roku spodziewamy się pierwszych wniosków już wczesną wiosną – mówił prof. Marcin Jewdokimow z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, iskk.pl.

Doroczne liczenie katolików. Wyniki sprzed lat nie pozostawiają złudzeń

Z opublikowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce "Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia" wynika, że liczby od lat utrzymują się na podobnym, niezbyt wysokim poziomie.

W 2023 roku wskaźnik dominicantes, czyli udział osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej, wyniósł 29,2 proc. - niemal tyle samo co rok wcześniej (29,5 proc.) i tylko nieco więcej niż w 2021 roku (28,3 proc.).

Z kolei wskaźnik communicantes, określający odsetek wiernych przyjmujących komunię świętą, wzrósł do 14,2 proc., co oznacza niewielką, ale zauważalną poprawę w porównaniu z wcześniejszymi latami. Statystyki jasno pokazują, że choć liczba uczestników mszy utrzymuje się na niskim poziomie, to ci, którzy w niej uczestniczą, częściej przystępują do sakramentów.

Dlaczego coraz mniej ludzi chodzi do kościoła? Możliwe przyczyny

Choć statystyki pokazują, że w Polsce katolicyzm wciąż pozostaje ważnym elementem kultury i tradycji, liczba osób regularnie uczestniczących w niedzielnych mszach w kościołach systematycznie maleje. Dlaczego? Oto kilka możliwych przyczyn:

Pandemia COVID-19 była istotnym punktem przełomowym – uczestnictwo spadło gwałtownie, a odbicie nastąpiło dopiero częściowo.

Różnice regionalne: w niektórych obszarach (zwłaszcza w dużych miastach) religijność praktyczna jest niższa niż w tradycyjnie mocno praktykujących regionach południa i wschodu.

Zmieniające się oczekiwania wobec wspólnoty, liturgii i kościoła – młodsze pokolenia mogą angażować się inaczej, niekoniecznie poprzez tradycyjną niedzielną liturgię.