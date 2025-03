Lublin. Tak wyglądał Dzień Świętego Patryka

W poniedziałek, 17 marca, tuż przed godz. 13. na placu Litewskim w Lublinie zaroiło się od ubranych na zielono osób. Wszystko z okazji Dnia Świętego Patryka.

– Wydarzenie będzie wyjątkową okazją, by poczuć atmosferę święta, które jednoczy ludzi na całym świecie, dlatego zachęcamy wszystkie mieszkanki i mieszkańców Lublina do przybycia tego dnia w zielonych ubraniach i dodatkach pod miejski portal – zachęcała wcześniej Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta Lublin.

Na placu Litewskim w Lublinie królowała zieleń

Zieleń jest bowiem jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech narodowego święta Irlandii, które obchodzone jest 17 marca. Tego dnia według legendy umarł ponad 1500 lat temu św. Patryk, który rozpowszechnił na wyspie chrześcijaństwo. Zieleń i trójlistna koniczyna (według legend za pomocą tej rośliny Patryk tłumaczył wiernym tajemnicę Trójcy Świętej) królowała na placu Litewskim w Lublinie. Mimo chłodu atmosfera była cudowna.

- Lublin - Dublin, podobieństwo nazw zobowiązuje - mówi Marek, student, który wiele czasu spędził na Zielonej Wyspie. - Kulturowo jest nam bliżej, niż wydawałoby się to, patrząc na mapę.

Dzień Świętego Patryka w Lublinie dzięki portalowi

W działającym od 2021 roku portalu, czyli miejscu, gdzie okrągły telebim łączy w czasie rzeczywistym Lublin z innymi miastami (początkowo z Wilnem, przez pewien czas nawet z Nowym Jorkiem, teraz z Dublinem), widać było świętujących Irlandczyków, którzy mają tego dnia dzień wolny od pracy, i licznych turystów. Przystawali z uśmiechem, machając z Dublina do Lublina. „Hello Dublin, this is Lublin“ - mogli przeczytać na małych transparentach.

- Skaczmy, niech oni też skaczą - proponował ktoś z grupki uczniów ze szkoły podstawowej, która zjawiła się z nauczycielkami.

Niestety, po drugiej stronie szklanego ekranu nikt nie podchwycił pomysłu.

- Na drugi rok musimy przygotować napisy „jump“ (skacz) - nie tracił rezonu pomysłodawca.

Dworzec Lublin świętował pierwsze urodziny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.