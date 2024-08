Niezwykła atrakcja w polskim mieście. "Ty, to naprawdę jest Nowy Jork"

- Jesteśmy zachwyceni, że w końcu możemy połączyć wszystkie cztery instalacje Portalu. Misją projektu jest budowa wielu Portali, które razem tworzą globalną całość - most do zjednoczonej planety, który zaprasza ludzi z odległych kultur do spotkań ponad granicami, różnicami i narracjami - mówi Benediktas Gylys, założyciel i pomysłodawca portals.org., zapowiadając, że to wkrótce do sieci dołączą kolejne miejsca.