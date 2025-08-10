Ciało dziecka w reklamówce! Makabryczne odkrycie na Lubelszczyźnie

Straszne odkrycie w województwie lubelskim! Jak informuje TVN24, w sobotni wieczór, 9 sierpnia w miejscowości Ułęż w powiecie ryckim policja znalazła w reklamówce ciało noworodka. Odkrycia dokonano na terenie prywatnej posesji. "Do sprawy zatrzymano 31-letnią kobietę. Na ten moment nikomu nie postawiono żadnych zarzutów" - powiedziała aspirant sztabowa Agnieszka Marchlak, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Dramatyczne doniesienia z Lubelszczyzny. Jak informuje TVN24, w sobotni wieczór, 9 sierpnia w miejscowości Ułęż w powiecie ryckim policja znalazła w reklamówce ciało noworodka. Odkrycia dokonano na terenie prywatnej posesji.

"Wczoraj około godziny 22:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, po którym policjanci udali się na teren prywatnej posesji na terenie powiatu ryckiego, gdzie odnaleźli zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce. W tej chwili cały czas jesteśmy na wstępnym etapie czynności prowadzonych pod nadzorem prokuratury. Do sprawy zatrzymano 31-letnią kobietę. Na ten moment nikomu nie postawiono żadnych zarzutów" - powiedziała TVN24 aspirant sztabowa Agnieszka Marchlak, pełniąca obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Policja nie ujawnia jeszcze dalszych szczegółów. Trwa śledztwo

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a policja podkreśla, że czynności znajdują się na wstępnym etapie. Służby nie ujawniają szczegółów dotyczących okoliczności tragedii ani relacji pomiędzy zatrzymaną a noworodkiem. Prokuratura ma zdecydować o ewentualnych zarzutach po zakończeniu wstępnych czynności procesowych i uzyskaniu wyników sekcji zwłok. Czekamy na dalsze doniesienia.

