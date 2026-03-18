UOKiK bezlitosny dla Politechniki Lubelskiej. Ogromna kara za zmianę opłat za studia

UOKiK kwestionuje opłaty na Politechnice Lubelskiej

Prawo obowiązujące od połowy 2018 roku do początku jesieni 2023 roku zakazywało szkołom wyższym modyfikowania kosztów nauki dla konkretnego rocznika. Studenci mieli ustawowo zagwarantowaną stałą stawkę przez cały czas pobierania edukacji, bez względu na rosnące koszty zewnętrzne.

Kontrola przeprowadzona przez państwowego regulatora wykazała jednak nieprawidłowości na lubelskiej uczelni. Problem dotknął osób uczących się w trybie niestacjonarnym, które rozpoczęły zajęcia w latach akademickich 2021/2022 oraz 2022/2023. Analiza dokumentów udowodniła, że w kolejnych semestrach studenci musieli dopłacać do czesnego różnice sięgające nierzadko kilkuset złotych. Urzędnicy podali obrazowy przykład kierunku zarządzanie, gdzie podstawowy koszt wzrósł z 1750 do 2300 złotych zaledwie po dwunastu miesiącach regularnej nauki.

Takie postępowanie zostało surowo ocenione przez instytucję kontrolną jako uderzające w zbiorowe interesy konsumentów. Warto nadmienić, że podobne uchybienia finansowe wykryto również na stołecznym Uniwersytecie SWPS, gdzie zjawisko to przybrało znacznie bardziej masowy charakter.

Wysoka kara dla Politechniki Lubelskiej i zwrot pieniędzy studentom

Finał całego postępowania przyniósł lubelskiej placówce dotkliwą sankcję finansową, wynoszącą dokładnie 921 tysięcy złotych. Wymierzona kwota stanowi część znacznie większej grzywny nałożonej łącznie na dwie skontrolowane szkoły wyższe, która zbliża się do granicy trzech milionów złotych. Postępowanie wykazało bowiem szereg rażących błędów w rozliczeniach z młodymi ludźmi.

Prezes urzędu antymonopolowego bezwzględnie zobowiązał władze uczelni do oddania nienależnie pobranych środków. Poszkodowani studenci mają docelowo otrzymać z powrotem różnicę pomiędzy początkową stawką zapisaną w umowie a faktycznie wpłaconymi na konto szkoły pieniędzmi.

Gdy tylko decyzja nabierze mocy prawnej, Politechnika otrzyma dokładnie trzy miesiące na poinformowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości odzyskania należnej im gotówki. Komunikaty o zwrotach muszą trafić do żaków bezpośrednio, a także zostać opublikowane na oficjalnej stronie internetowej placówki oraz w jej mediach społecznościowych.

Obecny status całej sprawy pozwala jednak na dalszą obronę. Wydane postanowienie urzędników nie ma jeszcze ostatecznego charakteru i przysługuje od niego oficjalna skarga. Droga odwoławcza pozostaje więc dla oskarżonej strony całkowicie otwarta.

Władze Politechniki Lubelskiej zapowiadają odwołanie od decyzji UOKiK

Przedstawiciele uczelni z Lublina kategorycznie odrzucają wnioski sformułowane przez państwowy urząd i oficjalnie deklarują wejście na drogę sądową w celu obrony swojego dobrego imienia.

Władze szkoły wyższej wystosowały do mediów specjalne stanowisko w tej kontrowersyjnej sprawie. Z opublikowanego komunikatu jasno wynika, że placówka zaprzecza podnoszeniu opłat osobom kontynuującym kształcenie i zapewnia o pełnym utrzymaniu stałych kosztów. Ten krótki dokument stanowi pierwszą odpowiedź na wyjątkowo surowe zarzuty kontrolerów.

Instytucja edukacyjna mocno akcentuje w oświadczeniu, że jej bieżące funkcjonowanie zawsze opierało się na pełnej zgodności z obowiązującą literą prawa oraz na transparentnych i uczciwych relacjach z osobami pobierającymi naukę.

Ostateczne rozstrzygnięcie tego zawiłego sporu przeniesie się teraz najprawdopodobniej na salę rozpraw. Wymiar sprawiedliwości dogłębnie oceni, czy wewnętrzne procedury placówki rzeczywiście naruszały finansowe prawa żaków.

Lublin czekał, Dublina nie było

