Nowy odcinek trasy S17 na Lubelszczyźnie. Oferty wykonawców mocno zaskakują

Przetarg na obwodnicę Zamościa w ciągu S17. Zaskakujące różnice w wycenach

Zaprojektowanie i wybudowanie fragmentu trasy ekspresowej pomiędzy węzłami Zamość Sitaniec oraz Zamość Wschód wzbudziło ogromne zainteresowanie w branży budowlanej, przyciągając ostatecznie trzynastu potencjalnych wykonawców. Najbardziej atrakcyjną pod kątem kosztów ofertę złożyła spółka Kobylarnia, która oszacowała wartość niezbędnych prac na równe 361,7 miliona złotych. Pozycję wicelidera w tym zestawieniu zajął gigant budowlany Budimex z propozycją opiewającą na 376,3 miliona złotych, podczas gdy wyceny pozostałych uczestników postępowania przekroczyły barierę 380 milionów złotych.

Zdecydowanie najdroższą koncepcję przedstawiło przedsiębiorstwo Polaqua, żądając za realizację inwestycji ponad 614,7 miliona złotych. Przepaść finansowa między najtańszą a najdroższą ofertą wynosi zatem przeszło ćwierć miliarda złotych, co doskonale obrazuje ogromną konkurencję na rynku oraz radykalnie odmienne podejście firm do szacowania kosztów tego samego projektu drogowego.

Kryteria wyboru wykonawcy trasy S17. Cena to nie wszystko

Obecnie inwestor przechodzi do kluczowej fazy drobiazgowego badania i punktowania wszystkich złożonych propozycji. Głównym czynnikiem decydującym o zwycięstwie pozostaje oczywiście zaproponowana kwota, która stanowi równo 60 procent końcowej noty przetargowej. Resztę, czyli 40 procent oceny, podzielono symetrycznie na dwa parametry jakościowe, przyznając po 20 procent za wydłużenie okresu gwarancyjnego dla obiektów mostowych oraz ekranów akustycznych.

Wyłonienie ostatecznego zwycięzcy i ewentualne rozstrzygnięcie skarg odrzuconych oferentów nie kończy jednak procedury, ponieważ cała dokumentacja przetargowa musi jeszcze trafić pod lupę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero pozytywne przejście tej obowiązkowej kontroli państwowej otworzy drogę do formalnego zawarcia kontraktu z przyszłym budowniczym obwodnicy.

Przebieg nowej drogi ekspresowej. 12 kilometrów dwujezdniowej trasy

Projektowany fragment drogi ekspresowej obejmie dystans około dwunastu kilometrów. Jego bieg rozpocznie się tuż za węzłem Zamość Sitaniec, a ostatecznie połączy się z węzłem Zamość Wschód w okolicach miejscowości Jarosławiec. Na trasie zaplanowano między innymi budowę zupełnie nowego węzła Zamość Północ w rejonie wsi Łapiguz, a także bezkolizyjne przecięcie z infrastrukturą kolejową na odcinku Szopinek – Reforma.

Nowa arteria zyska parametry drogi dwujezdniowej, oferując kierowcom po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W ramach potężnego zadania inwestycyjnego powstaną nie tylko skomplikowane obiekty inżynieryjne czy drogi dojazdowe dla lokalnej społeczności, ale także nowoczesne oświetlenie, bezpieczne przepusty dla dzikich zwierząt oraz wydajny system odprowadzania wody, uzupełnione o zaawansowane rozwiązania chroniące okoliczne środowisko naturalne.

Utworzenie tej obwodnicy stanowi integralną część gigantycznego programu rozbudowy drogi S17 na liczącym aż 115 kilometrów odcinku pomiędzy Piaskami a Hrebennem. Poszczególne fragmenty tej strategicznej trasy znajdują się obecnie na diametralnie różnych etapach – na części z nich pracuje już ciężki sprzęt budowlany, podczas gdy inne wciąż utknęły w fazie żmudnych przygotowań dokumentacyjnych lub oczekują na wydanie niezbędnych zezwoleń urzędowych.

Przy okazji inwestycji drogowych na tym terenie dochodzi także do niezwykłych odkryć historycznych. Warto przypomnieć, że podczas prac ziemnych na innym fragmencie trasy S17 w powiecie zamojskim robotnicy natrafili niedawno na zachowane szczątki prehistorycznego mamuta.

Ostatni etap prac na S17 w miejscowości Zakręt. Estakady robią wrażenie

