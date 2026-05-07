Ogień strawił popularną ścieżkę w woj. lubelskim. Leśnicy musieli zamknąć trasę

Częściowe zamknięcie ścieżki edukacyjnej Bobrówka

Przedstawiciele Nadleśnictwa Parczew przekazali informację o tymczasowym wyłączeniu z użytku ścieżki „Bobrówka”. Krok ten podyktowany jest pożarem, do którego doszło w środę, 6 maja 2026 roku. Obecnie trwa szacowanie strat i neutralizacja zagrożeń na zniszczonym przez ogień obszarze.

Z relacji leśników wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku stoją osłabione przez płomienie drzewa, które w każdej chwili mogą runąć na ziemię. Wschodnia część trasy została całkowicie wyłączona z ruchu turystycznego. Odwiedzający nie skorzystają również z drewnianej kładki od strony południowej.

- Liczymy straty po środowym pożarze (6.05.2026) i zabezpieczamy teren. Obecnie w pobliżu trasy znajdują się drzewa niebezpieczne i jesteśmy zmuszeni do całkowitego zamknięcia ruchu turystycznego na odcinku wschodnim. Niemożliwe jest również przejście wschodnim (drewnianym) ze względu na brak możliwości dojścia od strony południowej - czytamy w mediach społecznościowych Nadleśnictwa Parczew.

Do momentu zakończenia prac porządkowych obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na wyłączony fragment szlaku. Pracownicy nadleśnictwa zaznaczają, że ich głównym celem jest teraz likwidacja niebezpieczeństwa i weryfikacja rozmiaru szkód.

Ścieżka Bobrówka to turystyczny hit Lasów Parczewskich

Trasa „Bobrówka” leży na terenie leśnictwa Jedlanka podlegającego pod Nadleśnictwo Parczew. Należy do najbardziej znanych obiektów edukacyjnych w tym regionie. Najprostsza droga dojazdu wiedzie na północ od Ostrowa Lubelskiego.

Turyści docierają na miejsce historycznym Traktem Królewskim, czyli dawnym szlakiem łączącym Kraków z Wilnem. Według starych przekazów drogą tą podróżował sam król Władysław Jagiełło.

Długość trasy wynosi blisko 2400 metrów, a pokonanie całego dystansu zajmuje zazwyczaj około 1,5 godziny. Na szlaku rozlokowano tablice informacyjne przybliżające wiedzę o lokalnej florze, faunie i specyfice leśnego ekosystemu.

Ulubiony kierunek na spacery na łonie natury

„Bobrówka” od wielu lat przyciąga rzesze okolicznych mieszkańców i turystów zwiedzających Lasy Parczewskie. Trakt regularnie służył jako miejsce rodzinnych przechadzek, plenerowych lekcji przyrody oraz rekreacyjnych wycieczek.

Sukces tego miejsca opierał się na klimatycznych, drewnianych elementach infrastruktury, urokliwym krajobrazie i bliskości natury. Prawdziwe oblężenie ścieżka przeżywała przede wszystkim w miesiącach wiosennych i letnich.

Po przejściu ognia cała infrastruktura musi jednak zostać poddana rygorystycznym oględzinom. Leśnicy mają za zadanie podsumować zniszczenia, wyciąć zagrażające bezpieczeństwu drzewa oraz naprawić spalone fragmenty trasy. Data ponownego otwarcia całej ścieżki nie jest na ten moment znana.

Wszystko dzieje się bardzo szybko. Relacja z Puszczy Solskiej

