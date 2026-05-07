Puszcza Solska trawi pożar. Ogień zajął 300 hektarów

Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w Puszczy Solskiej (powiat biłgorajski), gdzie pożar wybuchł we wtorek, 5 maja w godzinach popołudniowych. Żywioł zaatakował niezwykle cenny przyrodniczo teren, na którym zlokalizowane są m.in. parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody i obszary objęte programem Natura 2000.

Z relacji służb wynika, że do środy wieczorem ogień strawił około 300 hektarów terenów leśnych. Akcję gaśniczą mocno utrudniał rozległy teren i niesprzyjające warunki w lesie. Do walki z pożarem zadysponowano potężne siły straży pożarnej i służb leśnych.

Sytuacja została opanowana w czwartek, 7 maja. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały teren pożaru znajduje się już pod kontrolą. Służby wciąż monitorują obszar i dogaszają ostatnie, pojedyncze zarzewia ognia.

Nadleśnictwo Zwierzyniec i gmina Stanin. Kolejne pożary w regionie

Niestety, Puszcza Solska to nie jedyne miejsce w regionie, które padło ofiarą ognia. Strażacy zmagają się z serią pożarów lasów i terenów zielonych na terenie całego województwa.

Od rana 6 maja strażacy z powiatu łukowskiego gasili pożar trzcinowisk w miejscowości Jeleniec (gmina Stanin), położonych w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Zanim udało się opanować sytuację, spłonął blisko hektar powierzchni. Szybka interwencja zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia na jeszcze większą skalę.

Tego samego dnia wybuchł kolejny pożar, tym razem w Nadleśnictwie Zwierzyniec. Zgłoszenie o ogniu w leśnictwie wpłynęło do dyżurnego zamojskiej straży pożarnej o godzinie 10:33.

Na miejsce od razu wysłano zastęp OSP KSRG Zwierzyniec, a wkrótce dołączyły do nich kolejne jednostki ochrony przeciwpożarowej z okolicy. Strażacy potwierdzili pożar poszycia leśnego i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej.

Lasy Parczewskie w płomieniach. Z żywiołem walczy ponad 20 zastępów straży

Równie groźnie sytuacja wygląda na granicy powiatów lubartowskiego i parczewskiego. Ogień pojawił się tam w potężnym kompleksie leśnym – Lasach Parczewskich. Zarzewie pożaru zlokalizowano po południu pomiędzy miejscowościami Ochoża a Rudka Starościańska.

Z uwagi na ogromne zagrożenie, na miejsce wezwano jednostki zarówno z powiatu lubartowskiego, jak i parczewskiego. Łącznie z żywiołem zmagało się ponad 20 zastępów straży pożarnej.

Strażacy ostrzegają, że obecne warunki atmosferyczne wyjątkowo sprzyjają pożarom. Brak deszczu, upały i sucha jak pieprz ściółka leśna sprawiają, że nawet najmniejsze źródło ognia może błyskawicznie przerodzić się w katastrofę.

Służby ponawiają apel o maksymalną ostrożność podczas spacerów po lasach i terenach zielonych. Niedopałek papierosa, iskra czy pozostawione ognisko – to wystarczy, by sprowokować kolejny, niszczycielski pożar.

Wszystko dzieje się bardzo szybko. Relacja z Puszczy Solskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

10