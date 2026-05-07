Fatalna sytuacja w lasach na wschodzie Polski. Ogień nie tylko w Puszczy Solskiej

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-05-07 12:41

Utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe w województwie lubelskim. Największy ogień wybuchł w Puszczy Solskiej, ale strażacy mają pełne ręce roboty także w innych nadleśnictwach, m.in. w Lasach Parczewskich i okolicach Zwierzyńca. Do walki z żywiołem ściągane są ogromne siły z całego regionu.

Pożar woj. lubelskie
Pożar woj. lubelskie Pożar woj. lubelskie Pożar woj. lubelskie Pożar woj. lubelskie
Galeria zdjęć 6

Puszcza Solska trawi pożar. Ogień zajął 300 hektarów

Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w Puszczy Solskiej (powiat biłgorajski), gdzie pożar wybuchł we wtorek, 5 maja w godzinach popołudniowych. Żywioł zaatakował niezwykle cenny przyrodniczo teren, na którym zlokalizowane są m.in. parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody i obszary objęte programem Natura 2000.

Z relacji służb wynika, że do środy wieczorem ogień strawił około 300 hektarów terenów leśnych. Akcję gaśniczą mocno utrudniał rozległy teren i niesprzyjające warunki w lesie. Do walki z pożarem zadysponowano potężne siły straży pożarnej i służb leśnych.

Sytuacja została opanowana w czwartek, 7 maja. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały teren pożaru znajduje się już pod kontrolą. Służby wciąż monitorują obszar i dogaszają ostatnie, pojedyncze zarzewia ognia.

Nadleśnictwo Zwierzyniec i gmina Stanin. Kolejne pożary w regionie

Niestety, Puszcza Solska to nie jedyne miejsce w regionie, które padło ofiarą ognia. Strażacy zmagają się z serią pożarów lasów i terenów zielonych na terenie całego województwa.

Od rana 6 maja strażacy z powiatu łukowskiego gasili pożar trzcinowisk w miejscowości Jeleniec (gmina Stanin), położonych w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Zanim udało się opanować sytuację, spłonął blisko hektar powierzchni. Szybka interwencja zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia na jeszcze większą skalę.

Tego samego dnia wybuchł kolejny pożar, tym razem w Nadleśnictwie Zwierzyniec. Zgłoszenie o ogniu w leśnictwie wpłynęło do dyżurnego zamojskiej straży pożarnej o godzinie 10:33.

Na miejsce od razu wysłano zastęp OSP KSRG Zwierzyniec, a wkrótce dołączyły do nich kolejne jednostki ochrony przeciwpożarowej z okolicy. Strażacy potwierdzili pożar poszycia leśnego i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej.

Lasy Parczewskie w płomieniach. Z żywiołem walczy ponad 20 zastępów straży

Równie groźnie sytuacja wygląda na granicy powiatów lubartowskiego i parczewskiego. Ogień pojawił się tam w potężnym kompleksie leśnym – Lasach Parczewskich. Zarzewie pożaru zlokalizowano po południu pomiędzy miejscowościami Ochoża a Rudka Starościańska.

Z uwagi na ogromne zagrożenie, na miejsce wezwano jednostki zarówno z powiatu lubartowskiego, jak i parczewskiego. Łącznie z żywiołem zmagało się ponad 20 zastępów straży pożarnej.

Strażacy ostrzegają, że obecne warunki atmosferyczne wyjątkowo sprzyjają pożarom. Brak deszczu, upały i sucha jak pieprz ściółka leśna sprawiają, że nawet najmniejsze źródło ognia może błyskawicznie przerodzić się w katastrofę.

Służby ponawiają apel o maksymalną ostrożność podczas spacerów po lasach i terenach zielonych. Niedopałek papierosa, iskra czy pozostawione ognisko – to wystarczy, by sprowokować kolejny, niszczycielski pożar.

Wszystko dzieje się bardzo szybko. Relacja z Puszczy Solskiej
Pożar z góry
Galeria zdjęć 10
Sonda
Byłeś kiedyś świadkiem pożaru?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR