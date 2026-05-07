Strażacy dogaszają las, a sytuacja się stabilizuje. IMGW jednak ostrzega przed burzami i wichurami

Deszcz przyszedł z pomocą strażakom

Trzeci dzień zmagań z żywiołem przyniósł upragnioną ulgę. Udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia, co było kluczowe dla bezpieczeństwa okolicznych domostw. Jeszcze dzień wcześniej sytuacja wyglądała dramatycznie, gdyż pożar gwałtownie zbliżał się do terenów zabudowanych.

– Strażacy opanowali obszar pożaru, a padający deszcz ułatwia dogaszanie ognia – mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Szef MSWiA zaznaczył, że choć jest lepiej, strażacy nadal mają pełne ręce roboty.

– Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W jego środku oczywiście są miejsca, które płoną i wymagają stałej interwencji strażaków. Natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany. Po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy umiarkowanymi optymistami – zaznaczył minister.

600 osób w akcji gaśniczej

Z żywiołem nocą mierzyło się ponad 600 ratowników. Ich wysiłek skupiał się na zablokowaniu drogi ognia i ochronie gospodarstw.

Pierwsze dane wskazują na utratę blisko 300 hektarów terenów leśnych. Zniszczenia są potężne, a proces całkowitego ugaszenia pogorzeliska potrwa. Służby przypominają, że mimo opanowania sytuacji, konieczny jest ciągły nadzór, bo w wielu punktach tlą się jeszcze zarzewia pożaru.

Alerty IMGW. Zagrożenie burzami i wiatrem

Deszcz pomógł, ale to nie koniec wyzwań. Marcin Kierwiński przypomniał, że popołudniowe prognozy przewidują silne podmuchy wiatru oraz burze.

IMGW ogłosiło żółte alerty burzowe dla południowo-wschodniej Polski.

Ostrzeżenia wydano dla województw:

lubelskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

świętokrzyskiego,

mazowieckiego.

Meteorolodzy przewidują opady do 35 mm, porywy wiatru osiągające 70 km/h, a miejscami również gradobicia. Ostrzeżenia te obowiązują od czwartkowego popołudnia (godz. 14) do piątkowego poranka (godz. 4).

Oprócz burz, problemem pozostaje susza hydrologiczna, która dotyka wiele rejonów, w tym Lubelszczyznę. Synoptycy przypominają, że alerty pierwszego i drugiego stopnia sygnalizują ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, niosących zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia.

Wszystko dzieje się bardzo szybko. Relacja z Puszczy Solskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

13