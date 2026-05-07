Strażacy dogaszają las, a sytuacja się stabilizuje. IMGW jednak ostrzega przed burzami i wichurami

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-05-07 9:30

Trzy dni trwała walka z olbrzymim pożarem lasu na Lubelszczyźnie. W końcu pojawiły się pozytywne wieści – teren objęty ogniem udało się opanować, a akcję wsparł deszcz. Sytuacja jednak wciąż jest napięta, a prognozy meteorologiczne nie napawają optymizmem.

Pożar w woj. lubelskim
Pożar w woj. lubelskim Pożar w woj. lubelskim Pożar w woj. lubelskim Pożar w woj. lubelskim
Galeria zdjęć 18

Deszcz przyszedł z pomocą strażakom

Trzeci dzień zmagań z żywiołem przyniósł upragnioną ulgę. Udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia, co było kluczowe dla bezpieczeństwa okolicznych domostw. Jeszcze dzień wcześniej sytuacja wyglądała dramatycznie, gdyż pożar gwałtownie zbliżał się do terenów zabudowanych.

– Strażacy opanowali obszar pożaru, a padający deszcz ułatwia dogaszanie ognia – mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Szef MSWiA zaznaczył, że choć jest lepiej, strażacy nadal mają pełne ręce roboty.

– Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W jego środku oczywiście są miejsca, które płoną i wymagają stałej interwencji strażaków. Natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany. Po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy umiarkowanymi optymistami – zaznaczył minister.

600 osób w akcji gaśniczej

Z żywiołem nocą mierzyło się ponad 600 ratowników. Ich wysiłek skupiał się na zablokowaniu drogi ognia i ochronie gospodarstw.

Pierwsze dane wskazują na utratę blisko 300 hektarów terenów leśnych. Zniszczenia są potężne, a proces całkowitego ugaszenia pogorzeliska potrwa. Służby przypominają, że mimo opanowania sytuacji, konieczny jest ciągły nadzór, bo w wielu punktach tlą się jeszcze zarzewia pożaru.

Alerty IMGW. Zagrożenie burzami i wiatrem

Deszcz pomógł, ale to nie koniec wyzwań. Marcin Kierwiński przypomniał, że popołudniowe prognozy przewidują silne podmuchy wiatru oraz burze.

IMGW ogłosiło żółte alerty burzowe dla południowo-wschodniej Polski.

Ostrzeżenia wydano dla województw:

  • lubelskiego,
  • małopolskiego,
  • podkarpackiego,
  • świętokrzyskiego,
  • mazowieckiego.

Meteorolodzy przewidują opady do 35 mm, porywy wiatru osiągające 70 km/h, a miejscami również gradobicia. Ostrzeżenia te obowiązują od czwartkowego popołudnia (godz. 14) do piątkowego poranka (godz. 4).

Oprócz burz, problemem pozostaje susza hydrologiczna, która dotyka wiele rejonów, w tym Lubelszczyznę. Synoptycy przypominają, że alerty pierwszego i drugiego stopnia sygnalizują ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, niosących zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia.

Wszystko dzieje się bardzo szybko. Relacja z Puszczy Solskiej
Walka z pożarem pod Biłgorajem. Szef MSWiA: „Jesteśmy umiarkowanymi optymistami”
Galeria zdjęć 13
Pokój Zbrodni
Matka zrobiła to własnemu dziecku. Szczątki rozniosły zwierzęta | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMGW
IMGW PROGNOZA