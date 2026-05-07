Pożary lasów coraz większym zagrożeniem

Pożary lasów to niestety coraz częstsze katastrofy w naszym kraju. W ostatnich dniach głośno jest o pożarze w Puszczy Solskiej, gdzie żywioł zniszczył już ponad 500 hektarów pięknych, zielonych terenów. Więcej informacji o tej katastrofie przeczytacie tutaj:

Właśnie dlatego, aby unikać podobnych sytuacji należy być świadomym tego, jak działać i co konkretnie robić w momencie gdy zauważymy w lesie ogień. Szybkie zgłoszenie pożaru może uratować tysiące hektarów lasu, zwierzęta oraz ludzkie życie. Im szybciej służby otrzymają informację, tym większa szansa na opanowanie ognia, zanim dojdzie do katastrofy.

Co robić, gdy zauważysz pożar lasu?

Najważniejsze jest zachowanie spokoju i natychmiastowe powiadomienie służb ratunkowych. Należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do straży pożarnej. Podczas zgłoszenia warto podać:

dokładną lokalizację pożaru,

kierunek rozprzestrzeniania się ognia,

czy w pobliżu znajdują się ludzie lub zabudowania,

jak duży obszar objęły płomienie.

Dodatkowo należy pamiętać, że gdy ogień zaczyna się rozprzestrzeniać, najważniejsza jest natychmiastowa ewakuacja z zagrożonego terenu. Należy oddalać się w kierunku przeciwnym do wiatru, unikając gęstego dymu i wysokiej roślinności.

Co należy zrobić, aby zapobiec pożarom lasów?

Zapobieganie pożarom lasów wymaga przede wszystkim odpowiedzialnego zachowania ludzi. O czym konkretnie trzeba pamiętać? Oto kilka przykładów:

Nie rozpalaj ognisk w niedozwolonych miejscach

Nie wyrzucaj niedopałków papierosów

Unikaj używania otwartego ognia

Nie pozostawiaj szklanych przedmiotów

Przestrzegaj zakazów i komunikatów

Reaguj na niebezpieczne sytuacje.

