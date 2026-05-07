Hektary lasu w ogniu. Co robić? To najodpowiedniejsza reakcja

Anastazja Lisowska
2026-05-07 8:17

Wysokie temperatury, długotrwała susza i silny wiatr sprawiają, że pożary lasów rozprzestrzeniają się błyskawicznie. Wystarczy chwila nieuwagi - niedopałek papierosa, ognisko pozostawione bez nadzoru czy iskra z maszyny, aby ogień objął hektary terenów zielonych. W takich sytuacjach liczy się szybka i odpowiedzialna reakcja.

Pożar lasu

Autor: Pixabay.com

Pożary lasów coraz większym zagrożeniem

Pożary lasów to niestety coraz częstsze katastrofy w naszym kraju. W ostatnich dniach głośno jest o pożarze w Puszczy Solskiej, gdzie żywioł zniszczył już ponad 500 hektarów pięknych, zielonych terenów. Więcej informacji o tej katastrofie przeczytacie tutaj:

Właśnie dlatego, aby unikać podobnych sytuacji należy być świadomym tego, jak działać i co konkretnie robić w momencie gdy zauważymy w lesie ogień. Szybkie zgłoszenie pożaru może uratować tysiące hektarów lasu, zwierzęta oraz ludzkie życie. Im szybciej służby otrzymają informację, tym większa szansa na opanowanie ognia, zanim dojdzie do katastrofy.

Co robić, gdy zauważysz pożar lasu?

Najważniejsze jest zachowanie spokoju i natychmiastowe powiadomienie służb ratunkowych. Należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do straży pożarnej. Podczas zgłoszenia warto podać:

  • dokładną lokalizację pożaru,
  • kierunek rozprzestrzeniania się ognia,
  • czy w pobliżu znajdują się ludzie lub zabudowania,
  • jak duży obszar objęły płomienie.

Dodatkowo należy pamiętać, że gdy ogień zaczyna się rozprzestrzeniać, najważniejsza jest natychmiastowa ewakuacja z zagrożonego terenu. Należy oddalać się w kierunku przeciwnym do wiatru, unikając gęstego dymu i wysokiej roślinności.

Co należy zrobić, aby zapobiec pożarom lasów?

Zapobieganie pożarom lasów wymaga przede wszystkim odpowiedzialnego zachowania ludzi. O czym konkretnie trzeba pamiętać? Oto kilka przykładów:

  • Nie rozpalaj ognisk w niedozwolonych miejscach
  • Nie wyrzucaj niedopałków papierosów
  • Unikaj używania otwartego ognia
  • Nie pozostawiaj szklanych przedmiotów
  • Przestrzegaj zakazów i komunikatów
  • Reaguj na niebezpieczne sytuacje.

