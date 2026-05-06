Puszcza Solska płonie. Pożar niszczy jedno z najcenniejszych miejsc Lubelszczyzny

Puszcza Solska płonie. Kataklizm trwa od 5 maja

We wtorek 5 maja około godziny 15:00 wybuchł pożar na południu Roztoczańskiego Parku Narodowego, w Puszczy Solskiej w okolicy Łukowej w powiecie biłgorajskim. Niestety, ale ogień rozprzestrzenił się w ekspresowym tempie i rano 6 maja pojawiły się informacje, iż spłonęło już ponad 300 hektarów lasu. W akcji uczestniczy ponad 300 strażaków, jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, a także specjalistyczne samoloty i śmigłowce.

Pożar Puszczy Solskiej

Tragiczną sytuację dodatkowo utrudniają susza, wiatr oraz trudny teren leśny, przez który ogień szybko przechodzi w górne warstwy drzew. W związku z całą sytuacją władze Roztoczańskiego Parku Narodowego wprowadziły całkowity zakaz wstępu na tereny parku.

W związku z rozległym pożarem lasów Puszczy Solskiej 10 km na południe od Roztoczańskiego Parku Narodowego, bezprecedensową o tej porze roku suszą oraz niekorzystnymi aktualnymi warunkami pogodowymi jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia zakazu wstępu na obszary leśne RPN - przekazała dyrekcja parku.

Należy stosować się do zaleceń wydawanych przez władze i służby i nie utrudniać ratowania tak cennego miejsca Lubelszczyzny, abyśmy jeszcze w przyszłości mogli podziwiać ten piękny teren w jak najlepszej okazałości. W galerii poniżej znajdziecie fotografie Puszczy Solskiej sprzed pożaru oraz w jego trakcie, zachęcamy do sprawdzenia.

Puszcza Solska - kiedyś zielone serce regionu

Puszcza Solska to jeden z największych kompleksów leśnych w tej części Polski, obejmujący rozległe bory sosnowe, torfowiska i tereny bagienne. Przed pożarem była to przestrzeń o wyjątkowej wartości przyrodniczej:

siedlisko wielu gatunków ptaków i zwierząt,

obszar objęty ochroną w ramach Natura 2000,

miejsce o dużym znaczeniu krajobrazowym i turystycznym.

Dla wielu mieszkańców regionu i stałych jego bywalców była to po prostu "dzika Polska", czyli przestrzeń ciszy, zieleni i naturalnych krajobrazów, w której lasy rozciągały się kilometrami bez przerw. Niestety, obecny pożar dramatycznie zmienia obraz tego miejsca. Zamiast zielonych borów i podmokłych łąk, nad Puszczą Solską unosi się gęsty dym widoczny z wielu kilometrów. Strażacy określają warunki jako ekstremalnie trudne, a akcja gaśnicza trwa nieprzerwanie z wykorzystaniem sił naziemnych i powietrznych.

Dramat dla ekosystemu Puszczy Solskiej

Pożar, który obecnie trawi Puszczę Solską, jest określany przez ekologów i leśników jako poważny cios dla całego lokalnego ekosystemu. Ogień niszczy nie tylko drzewa, ale także runo leśne, torfowiska i siedliska wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków i drobnych ssaków. W wyniku tak dużego pożaru dochodzi do gwałtownej utraty bioróżnorodności oraz zaburzenia delikatnej równowagi przyrodniczej, która kształtowała się przez dziesięciolecia.

To nie jest tylko pożar drzew. To dramat całego ekosystemu: siedlisk ptaków, zwierząt, miejsc, które tworzyły tę puszczę przez dziesiątki lat. Płoną nasze lasy. Płoną nasze ptaki - relacjonowali ornitolodzy, cytuje portal Onet.pl.

