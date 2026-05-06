Ogień trawi cenne tereny województwa lubelskiego. Roztoczański PN wydał specjalny komunikat

Pożar objął setki hektarów lasu

Pożar wybuchł we wtorek około godziny 15 w pobliżu miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na terenach leśnych Puszczy Solskiej. Jak przekazał starosta biłgorajski Andrzej Szarlip podczas środowego briefingu, sytuacja nadal jest bardzo trudna.

– Mamy w dalszym ciągu linię ognia o długości około 800 metrów – poinformował samorządowiec. Podkreślił również, że wysuszona ściółka leśna znacząco utrudnia działania gaśnicze.

Według dotychczasowych szacunków zniszczeniu uległo już ponad 100 hektarów lasu, choć jeszcze we wtorek pożar objął nawet około 150 hektarów. Strażacy walczą obecnie z ogniem na obszarze sięgającym około 250 hektarów w nadleśnictwie Józefów.

Starosta przyznał, że na razie trudno dokładnie określić skalę strat. Nie wykluczył jednak, że część zniszczonego drzewostanu będzie musiała zostać wycięta i odtworzona poprzez nowe nasadzenia.

Dramatyczny pożar w Gdyni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Roztoczański Park Narodowy zamyka lasy

W związku z dramatyczną sytuacją specjalny komunikat wydała Dyrekcja Roztoczańskiego Parku Narodowego. Władze parku poinformowały o wprowadzeniu zakazu wstępu na tereny leśne RPN do czasu opanowania zagrożenia pożarowego i poprawy warunków atmosferycznych.

- W związku z rozległym pożarem lasów Puszczy Solskiej 10 km na południe od Roztoczańskiego Parku Narodowego, bezprecedensową o tej porze roku suszą oraz niekorzystnymi aktualnymi warunkami pogodowymi jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia zakazu wstępu na obszary leśne RPN – przekazała dyrekcja parku.

Przedstawiciele RPN zaapelowali również do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zgłaszanie wszelkich oznak pojawienia się ognia w lasach.

Puszcza Solska to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w regionie. Na jej terenie znajdują się liczne formy ochrony przyrody, w tym rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody oraz siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Tragiczny wypadek podczas akcji gaśniczej

Akcja gaśnicza prowadzona jest z ziemi i z powietrza. W działania zaangażowano liczne zastępy straży pożarnej oraz samoloty gaśnicze. Doszło jednak do tragedii.

Podczas wtorkowej akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader należący do bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W wyniku katastrofy zginął pilot maszyny.

To kolejny dramatyczny element walki z żywiołem, który od wtorkowego popołudnia pustoszy lasy południowej części województwa lubelskiego.

Służby podkreślają, że w lasach województwa lubelskiego obowiązuje obecnie najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wysokie temperatury, brak opadów i bardzo sucha ściółka sprawiają, że nawet niewielkie źródło ognia może doprowadzić do błyskawicznego rozprzestrzenienia się pożaru.

30