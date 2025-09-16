Tyle wynosi emerytura wojskowa w 2025 roku. Sięga nawet 75 proc. pensji

Emerytura wojskowa to jedno z kluczowych świadczeń dla żołnierzy zawodowych. Stanowi formę rekompensaty za wieloletnią służbę i gotowość do poświęceń w obronie kraju. W 2025 roku zasady przyznawania i wyliczania emerytury wojskowej w dużej mierze pozostają takie same jak w latach ubiegłych, ale dzięki corocznej waloryzacji jej wysokość wyraźnie wzrosła.

Emerytura w wojsku

Emerytura wojskowa to jedno z najważniejszych świadczeń w systemie zabezpieczenia społecznego państwa. Ma być formą rekompensaty za wieloletnią służbę, gotowość do poświęceń, a często także narażanie zdrowia i życia w obronie kraju. Co ciekawe, system emerytur mundurowych różni się od powszechnego – żołnierze mogą odejść ze służby wcześniej niż osoby pracujące w cywilu, a wysokość świadczenia zależy głównie od liczby lat spędzonych w armii i wysokości żołdu.

W 2025 roku, po corocznej waloryzacji, przeciętne emerytury wojskowe znów wzrosły, a zasady ich naliczania pozostają jasne i czytelne. Warto wiedzieć, komu przysługuje emerytura wojskowa, po ilu latach można na nią przejść i ile wynosi świadczenie w zależności od stażu służby.

Kto ma prawo do emerytury wojskowej?

Prawo do emerytury wojskowej przysługuje:

  • Żołnierzom zawodowym z co najmniej 15-letnim stażem służby (dla osób powołanych do wojska przed 31 grudnia 2012 r.).
  • Żołnierzom powołanym po 31 grudnia 2012 r., którzy w dniu zwolnienia mają co najmniej 25 lat służby wojskowej.

Emerytura wojskowa jest wypłacana przez Wojskowe Biuro Emerytalne (WBE) odpowiednie dla miejsca zameldowania. Świadczenie finansowane jest z budżetu państwa i wypłacane co miesiąc z góry.

Ile wynosi emerytura wojskowa w 2025 roku?

Wysokość emerytury wojskowej zależy od:

  • długości służby (stażu),
  • daty powołania do służby,
  • wysokości uposażenia z 10 kolejnych lat wybranych przez żołnierza (tzw. podstawa wymiaru).

Zasady naliczania:

  • 15 lat służby – emerytura wynosi 40% podstawy wymiaru, a każdy kolejny rok zwiększa ją o 2,6%.
  • 25 lat służby (dla żołnierzy powołanych po 2012 r.) – świadczenie to 60% podstawy wymiaru, a każdy następny rok służby zwiększa je o 3%.
  • Maksymalna wysokość emerytury nie może przekroczyć 75% podstawy wymiaru.

W 2025 roku przeprowadzono waloryzację o 5,5%, co podniosło przeciętną emeryturę wojskową do około 6500 zł brutto miesięcznie.

Średnie świadczenia różnią się w zależności od stopnia wojskowego:

  • Starsi oficerowie – średnio ponad 8200 zł brutto,
  • Młodsi oficerowie – ok. 5550 zł brutto,
  • Podoficerowie – ok. 4200 zł brutto,
  • Szeregowi – ponad 3600 zł brutto.
