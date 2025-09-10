Sprawdź, gdzie się schronić w razie wojny. Tu znajdziesz aktualną listę

W obliczu napięć międzynarodowych i incydentów, takich jak naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, rośnie potrzeba znajomości miejsc schronienia.

Państwowa Straż Pożarna stworzyła aplikację i wyszukiwarkę "Schrony", która wskazuje najbliższe bezpieczne miejsca.

W Polsce zinwentaryzowano ponad 234 tysiące obiektów ochronnych, w tym schrony, ukrycia i miejsca doraźnego schronienia.

Sprawdź, jak odnaleźć najbliższy schron i jakie są rodzaje dostępnych miejsc ochrony.

Drony z Rosji nad Polską

W środku nocy Polska ponownie znalazła się w centrum dramatycznych wydarzeń: rosyjskie drony naruszyły naszą przestrzeń powietrzną, wywołując rozległą operację obronną, a o wielu aspektach tej sytuacji relacjonujemy na żywo tutaj: Drony z Rosji nad Polską! Najnowszy komunikat Dowództwa Operacyjnego [RELACJA NA ŻYWO]. W obliczu takich wydarzeń warto wiedzieć, gdzie się schronić w razie zagrożenia.

Schrony w Polsce. Gdzie w Polsce znajdują się schrony?

Ze względu na obecną niestabilność geopolityczną kwestia schronów w Polsce nabiera szczególnego znaczenia. Na szczęście na przestrzeni ostatnich lat powstała specjalna aplikacja "Schrony", dzięki której każdy z nas może łatwo i szybko sprawdzić, gdzie w okolicy znajduje się miejsce do schronienia.

Jak podaje portal gov.pl, obecnie w Polsce mamy w sumie 234 735 obiektów budowlanych, które sklasyfikowano jako budowle ochronne, czyli schrony i ukrycia oraz miejsca doraźnego schronienia (MDS). Najwięcej obiektów zinwentaryzowano w województwie mazowieckim (29,7 tys.), a także w województwie śląskim (25,9 tys.). Natomiast na terenie całego kraju zewidencjonowano:

224 113 miejsc doraźnego schronienia (MDS)

10 622 budowle ochronne, w tym 903 schrony i 8 719 ukrycia.

Rodzaje obiektów na mapie schronów

Mapa schronów pokazuje trzy główne typy miejsc ochrony, wyróżnione kolorami i symbolami:

Schrony (S, kolor czerwony) - hermetyczne obiekty ochronne o konstrukcji zamkniętej, przystosowane do dłuższego przebywania, także podczas ataku zbrojnego.

- hermetyczne obiekty ochronne o konstrukcji zamkniętej, przystosowane do dłuższego przebywania, także podczas ataku zbrojnego. Ukrycia (U, kolor niebieski) - niehermetyczne przestrzenie, np. tunele czy stare piwnice, które zapewniają częściową osłonę.

- niehermetyczne przestrzenie, np. tunele czy stare piwnice, które zapewniają częściową osłonę. Miejsca doraźnego schronienia MDS (kolor zielony) - piwnice, garaże, budynki publiczne, nadające się na krótkotrwały azyl przed zagrożeniami pogodowymi lub przemysłowymi.

