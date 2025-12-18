Do zdarzenia doszło około godziny 6 rano na drodze krajowej nr 19. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że kierująca samochodem marki Renault, jadąc w kierunku Lublina, potrąciła 40-letnią pieszą, która znajdowała się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kobieta poniosła śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Dokładne okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez policjantów z Wydziału ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Policja zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które były świadkami tego zdarzenia, a także do kierowców przejeżdżających w tym czasie przez Ciecierzyn pojazdami wyposażonymi w wideorejestratory. Każde nagranie mogące pomóc w ustaleniu przebiegu wypadku może mieć kluczowe znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Świadkowie proszeni są o osobiste zgłoszenie się do Wydziału ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie (pokój nr 82) lub o kontakt telefoniczny z prowadzącym sprawę pod numerem 47 811 50 28. Informacje można również przekazać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - informuje podkomisarz Kamil Karbowniczek z KMP Lublin.