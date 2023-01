Rodzinny dramat

Tragiczny finał rodzinnego spaceru. Dominika wyłowili z rzeki, lecz zmarł. Trwają poszukiwania jego mamy

mucha | km | eib 14:51

Poszli na spacer brzegiem Wieprza w swych rodzinnych Chlewiskach na Lubelszczyźne. Zrobili tak, jak to mieli to w zwyczaju. Dorota (36 l.) ze swoim synkiem Dominikiem (+10 l.) uwielbiali to i tylko oni wiedzą, dlaczego doszło do tragedii. Kiedy chłopiec wpadł do wzburzonego roztopami nurtu, jego matka ruszyła za nim, chcąc ratować dziecko. Niestety finał jest najgorszy z możliwych.