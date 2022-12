Chłopiec zmarł w szpitalu

Zmarł 10-latek, który wpadł do rzeki Wieprz. Wciąż szukają jego matki

Tragiczne wieści z województwa lubelskiego. Nie żyje 10-latek, który wpadł w piątek (30 grudnia 2022) do rzeki Wieprz w Chlewiskach. Od rana wznowiono poszukiwania jego matki, która wskoczyła do wody, próbując go ratować.