Matka z dzieckiem wpadli do wody! Trwa dramatyczna walka z czasem na Wieprzu

Akcja ratunkowa na Wieprzu. Kobieta z dzieckiem wpadli do rzeki

Jak podaje serwis lubartow24.pl, zdarzenie miało miejsce w piątek, 30 grudnia w okolicy miejscowości Chlewiska. Matka z dzieckiem mieli wpaść do rzeki Wieprz. - Policjanci na miejscu wykonują czynności. Na miejscu jest kilka zastępów straży pożarnej. Do poszukiwań służby wykorzystują dwie łódki, użyty został także dron. Do chwili obecnej nie odnaleziono dwóch zaginionych osób. To prawdopodobnie kobieta z dzieckiem. Akcja poszukiwawcza cały czas trwa - mówi nam sierżant sztabowy Jagoda Stanicka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. Więcej informacji wkrótce.