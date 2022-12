Strażacy reanimują chłopca! Trwają dramatyczne poszukiwania matki. Akcja na rzece Wieprz

Akcja na rzece Wieprz. Strażacy wyłowili 10-latka. Trwają poszukiwania jego matki

Na rzece Wieprz trwa akcja ratunkowa. Dwie osoby wpadły do wody na wysokości Chlewisk w powiecie lubartowski. Rzecznik KP PSP w Lubartowie st. kpt. Michał Mazur powiedział, że z rzeki Wieprz wyłowiono ok. 10-letniego chłopca. - Trwa reanimacja chłopca - przekazał dodając, że trwają poszukiwania jego matki, która również wpadła do rzeki. W piątek (30 grudnia) około godz. 14 świadek zaalarmował służby, że dwie osoby, prawdopodobnie matka z dzieckiem, wpadli do Wieprza w miejscowości Chlewiska. - Z relacji świadków wynika, że prawdopodobnie kobieta ratowała dziecko, które wpadło do koryta rzeki - przekazała sierż. szt. Jagoda Stanicka z KPP w Lubartowie.

W poszukiwania na rzece w różnych miejscach zaangażowani są policjanci, 10 zastępów straży pożarnej, nurkowie, dron i trzy łodzie. Na miejscu są także trzy karetki pogotowia.