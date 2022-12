Koniec akcji na Wieprzu. 10-latek trafił do szpitala. Nie wykazywał funkcji życiowych

Akcja ratunkowa na rzece Wieprz zakończona

Strażacy zakończyli akcję ratunkową na rzece Wieprz. W piątek, 30 grudnia około godz. 14.00 otrzymali oni informację o kobiecie z dzieckiem. Osoby te wpadły do wody. - Niestety, kobieta nie została odnaleziona. Zakończyliśmy działania ratownicze. Dalsze poszukiwania będzie prowadziła policja. My będziemy z pewnością w tych działaniach pomagać - mówi nam st. kpt. Michał Mazur z Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie. Strażakom udało się dotrzeć do 10-latka. Jak podawała policja, to on najpierw wpadł do wody, a jego mama ruszyła mu na ratunek. - Chłopiec został przetransportowany do szpitala dziecięcego w Lublinie w trakcie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nie wykazywał czynności życiowych. Nie znamy obecnego stanu jego zdrowia - dodaje oficer prasowy lubartowskiej jednostki.

