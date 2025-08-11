Do tragicznego zdarzenia doszło 7 sierpnia na boisku osiedlowym w Hrubieszowie

36-latek uderzył pięścią w twarz 39-letniego mieszkańca miasta

Pokrzywdzony z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala

Następnego dnia mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń

Sprzeczka zakończona tragedią

Nocą dyżurny hrubieszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na osiedlowym boisku leży zakrwawiony mężczyzna. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz załogę ratownictwa medycznego. Policjanci zastali 39-latka z widocznymi obrażeniami, a kontakt z nim był bardzo ograniczony. Ratownicy przetransportowali go do szpitala, jednak następnego dnia mężczyzna zmarł z powodu odniesionych obrażeń.

- Jak wynikało z ustaleń funkcjonariuszy, 39 latek w trakcie sprzeczki został uderzony z impetem pięścią w twarz przez 36 latka. Jak się później okazało, doznane przez niego obrażenia były na tyle poważne, że doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego - informuje asp. szt. Jarosław Karkuszewski z KPP Hrubieszów.

Czytaj też: Tragiczna kąpiel na żwirowisku w gminie Leśna Podlaska. 21-latek nie żyje

Zarzuty i areszt

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 36-latka i przedstawienie mu zarzutów spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć 39-latka.

Czytaj też: Tragiczny wypadek w Lublinie. Kierowca kompletnie pijany. 40-letnia pasażerka zmarła w szpitalu

Sąd, po analizie dowodów, przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Zgodnie z Kodeksem karnym, za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem jest śmierć człowieka, grozi kara nie krótsza niż 5 lat więzienia, a nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Krwawa bójka w Lublinie, poszło o smak wódki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.