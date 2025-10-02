W środę, 1 października, doszło do pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Sewerynówka (gm. Siemień, pow. parczewski).

Ogień objął cały parterowy budynek, uniemożliwiając wejście do środka.

37-letni mężczyzna próbował ratować właściciela domu, doznał oparzeń i trafił do szpitala w Łęcznej.

Po zakończonej akcji gaśniczej strażacy odnaleźli ciało prawdopodobnie 82-letniego właściciela posesji.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności procesowe, w sprawę zaangażowany jest także biegły z zakresu pożarnictwa.

Odnalezione ciało zabezpieczono w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

W środę (1 października) doszło do tragicznego w skutkach pożaru na terenie gminy Siemień w powiecie parczewskim. Ogień strawił dom jednorodzinny w miejscowości Sewerynówka. Po zakończeniu akcji gaśniczej strażacy odnaleźli wewnątrz budynku ciało prawdopodobnie 82-letniego właściciela posesji.

Zgłoszenie o pożarze parterowego domu wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Parczewie przed godziną 18. Informacja nadeszła z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że wewnątrz objętego płomieniami budynku znajduje się człowiek. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego. Gdy pierwszy patrol dotarł na miejsce, cały dom był już objęty ogniem, co uniemożliwiało wejście do środka. Do akcji przystąpili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i okolicznych jednostek OSP.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zgłaszający otrzymał telefon od właściciela budynku o wybuchu pożaru, udał się na miejsce, chcąc udzielić pomocy poprzez wejście do palącego się budynku - informuje młodszy aspirant Ewelina Semeniuk z KPP Parczew. Niestety płomienie błyskawicznie rozprzestrzeniły się na znaczną część budynku. Podczas próby dostania się do środka 37-latek doznał poparzeń ciała. Ratownicy medyczni zdecydowali o przetransportowaniu poszkodowanego do szpitala w Łęcznej.

Po ugaszeniu pożaru strażacy odnaleźli wewnątrz budynku ciało mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że jest to 82-letni właściciel posesji. Odnalezione ciało zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Do późnych godzin nocnych policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Sprawę bada także biegły z zakresu pożarnictwa, który pomoże ustalić przyczyny i przebieg zdarzenia.

Śledztwo ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii.