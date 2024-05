Tomasz skatował swoją mamę na śmierć. "Miała pretensje". 36-latkowi grozi dożywocie

O skierowaniu do Sądu Okręgowego w Zamościu aktu oskarżenia w tej sprawie poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Do tej tragedii doszło w nocy z 6 na 7 grudnia 2023 roku w miejscowości Otrocz (pow. janowski). Policjanci weszli do domu i znaleźli w nim ciało 74-latki. Lekarz stwierdził zgon. - Ślady na ciele kobiety wskazywały na to, że mogą brać w tym udział osoby trzecie – opowiadała policjantka. Z ustaleń śledczych wynika, że Tomasz H. bił swoją matkę m.in. pięściami po twarzy i uderzył jakimś twardym narzędziem w głowę. Kobieta zmarła na miejscu w wyniku poniesionych obrażeń.

Początkowo podejrzany nie przyznał się do zabójstwa, zasłaniając się niepamięcią. Potem jednak przyznał się do winy. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że matka miała do niego pretensje o nadużywanie alkoholu. Mężczyzna był wcześniej karany za znęcanie się nad matką.

36-latek jest obecnie aresztowany. Grozi mu dożywocie.

Zabójstwo 19-letniej Karoliny. Domniemany sprawca ujawniony po 20 latach