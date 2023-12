Makabryczne odkrycie w domu. Znaleziono zwłoki kobiety. Syn ofiary zatrzymany

Zginęli w przerażających okolicznościach. Ich malutka osobówka dachowała i wpadła do zamrożonego kanału

Otrocz. Ciało 74-latki znalezione w domu, zatrzymany syn ofiary

Martwą 74-letnią kobietę znaleziono w czwartek (7 grudnia) w domu w miejscowości Otrocz. Asp. szt. Faustyna Łazur z KPP w Janowie Lubelskim powiedziała w rozmowie PAP, że po południu policjanci weszli do domu i znaleźli w nim ciało 74-latki. Lekarz stwierdził zgon.

– Ślady na ciele kobiety wskazywały na to, że mogą brać w tym udział osoby trzecie – wyjaśniła policjantka. Mundurowi zatrzymali do sprawy 35-letniego syna kobiety. Nikomu nie postawiono zarzutów. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji. Okoliczności śmierci kobiety bada policja pod nadzorem prokuratury.