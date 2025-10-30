To imię królowało w PRL-u. W 2025 roku nazwano tak tylko 4 maluchy

Najpopularniejsze imiona w Polsce. Te to prawdziwe hity!

Imiona to nie tylko słowa, które nadajemy przy narodzinach, to coś znacznie większego. Właśnie one są symbolem danych czasów i odbiciem tradycji czy aktualnych zmian społecznych na świecie. W ostatnich dekadach widać, że lista imion popularnych w Polsce uległa całkowitej rewolucji. Jeszcze 20 lat temu mało którzy rodzice nazywali swoje pociechy imieniem Maja, a dziś to najpopularniejsze z imion w kraju! Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze imiona cieszą się sławą wśród rodziców współcześnie, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, gdzie zebraliśmy wszystkie imiona najchętniej nadawane w 2024 roku.

Najpopularniejsze imiona w 2024 r. w Polsce

Te hity z PRL-u odeszły w zapomnienie

Są jednak imiona, które, choć dekady temu były znane niemalże każdemu, a w szkolnej klasie co druga osoba nazywała się tak samo, to dziś mało kto o nich pamięta. Idealnym tego przykładem może być męskie imię Mieczysław, które w czasach PRL-u biło rekordy nadań, a dziś jest rzadko spotykane na porodówkach.

Obecnie w Polsce mamy 72 381 osób o imieniu Mieczysław, lecz jak podaje portal wiadomosci.radiozet.pl w tym roku do tej pory nadano je tylko 4 pociechom. W 2024 roku natomiast otrzymało je 25 noworodków, a w 2023 19. Co ciekawe, były lata, w których nikt w kraju nie nazwał synów imieniem Mieczysław - mowa o roku 2004 i 2005.

Imię Mieczysław: pochodzenie i znaczenie

Imię Mieczysław ma słowiańskie korzenie i należy do grupy tzw. imion dwuczłonowych, charakterystycznych dla dawnych władców i wojowników. Składa się z dwóch elementów:

"miecz" – oznaczający broń, symbol odwagi i siły,

"sław" (od: sława) – czyli chwałę, uznanie, dobre imię.

Imię oznacza więc dosłownie "tego, który zdobywa sławę mieczem", "kogoś sławnego dzięki mieczowi". Mieczysław symbolizuje odwagę, honor, lojalność i siłę. Niesie w sobie wojowniczy, ale też szlachetny wydźwięk - człowieka, który broni swoich wartości i dąży do sławy poprzez czyn, a nie słowa. Osoby o tym imieniu często uchodzą za konsekwentne, poważne i obowiązkowe.