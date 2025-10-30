13-latek z Woli Osowińskiej jest podejrzany o zabójstwo starszego brata.

Sąd w Radzyniu Podlaskim zdecydował o umieszczeniu chłopca w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące.

Chociaż chłopcu grozi zakład poprawczy, sąd rozważy również łagodniejsze środki; dowiedz się, co dalej z nastolatkiem.

Wola Osowińska. 13-latek, który zabił brata, trafi do schroniska

13-latek z Woli Osowińskiej, który jest podejrzany o zabicie starszego brata, został przesłuchany w sądzie w Radzyniu Podlaskim. Rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Andrzej Mikołajewski, poinformował, iż „istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieletni popełnił czyn karalny”.

- Sąd rodzinny, Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim postanowił zastosować wobec nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy od daty zatrzymania – poinformował na briefingu prasowym Mikołajewski, którego cytuje PAP.

Sędzia Mikołajewski nie ujawnił żadnych szczegółów tragedii, powodów takiego zachowania chłopca ani przebiegu posiedzenia sądu. Podkreślił jednak, że sąd umieścił małoletniego w schronisku, mając na uwadze także dobro tego dziecka.

Schronisko dla nieletnich to jednostka wyspecjalizowana pod kątem pobytu nieletnich, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że popełnili czyny karalne.

- Tam będzie miał zapewnioną opiekę, jaką powinien mieć, bo to też dla sądu było istotne, żeby tym nieletnim w odpowiedni się sposób zająć. Natomiast jest to środek izolacyjny, co oznacza, że nie będzie przebywał w domu – dodaje Mikołajewski.

Dyrektorka szlocha po śmierci Łukasza. 13-letni brat zadał mu mnóstwo ciosów nożem

Sąd będzie prowadził dalsze postępowanie dowodowe, m.in.:

sporządzał wywiad środowiskowy;

przesłuchiwał świadków;

i, prawdopodobnie, zlecał opinie biegłych.

Rzecznik nie ujawnił żadnych też informacji o ewentualnych badaniach 13-latka.

Dopytywany o ewentualne konsekwencje, jakie będzie musiał ponieść 13-latek, sędzia Mikołajewski powiedział, że w przypadku czynu, co do którego istnieje prawdopodobieństwo, iż chłopiec go popełnił, sąd może wymierzyć najsurowszy środek w postaci pobytu w zakładzie poprawczym. Wskazał jednocześnie, że sąd może też orzec środki łagodniejsze, gdy uzna, że będą wystarczające dla resocjalizacji i wsparcia tego dziecka.