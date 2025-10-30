W jednym momencie stracili dwóch synów. Tam trafi 13-latek, który zadźgał starszego brata. Tragedia w Woli Osowińskiej

Michał Michalak
Michał Michalak
PAP
PAP
2025-10-30 18:18

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim podjął w czwartek, 30 października decyzję o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich 13-latka, który jest podejrzany o zabicie starszego brata. Chłopiec ma tam pozostać przez co najmniej 3 miesiące. Do zbrodni doszło w Woli Osowińskiej, gdzie obaj bracia zamieszkiwali razem z rodzicami. 17-latek zginął od kilkudziesięciu ciosów nożem.

  • 13-latek z Woli Osowińskiej jest podejrzany o zabójstwo starszego brata.
  • Sąd w Radzyniu Podlaskim zdecydował o umieszczeniu chłopca w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące.
  • Chociaż chłopcu grozi zakład poprawczy, sąd rozważy również łagodniejsze środki; dowiedz się, co dalej z nastolatkiem.

Wola Osowińska. 13-latek, który zabił brata, trafi do schroniska

13-latek z Woli Osowińskiej, który jest podejrzany o zabicie starszego brata, został przesłuchany w sądzie w Radzyniu Podlaskim. Rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Andrzej Mikołajewski, poinformował, iż „istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieletni popełnił czyn karalny”. 

Sąd rodzinny, Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim postanowił zastosować wobec nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy od daty zatrzymania – poinformował na briefingu prasowym Mikołajewski, którego cytuje PAP.

Sędzia Mikołajewski nie ujawnił żadnych szczegółów tragedii, powodów takiego zachowania chłopca ani przebiegu posiedzenia sądu. Podkreślił jednak, że sąd umieścił małoletniego w schronisku, mając na uwadze także dobro tego dziecka.

Tragedia w Woli Osowińskiej. "Przepraszam mamo, nie płacz proszę". 13-latek podejrzany o zabicie starszego brata

Schronisko dla nieletnich to jednostka wyspecjalizowana pod kątem pobytu nieletnich, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że popełnili czyny karalne.

- Tam będzie miał zapewnioną opiekę, jaką powinien mieć, bo to też dla sądu było istotne, żeby tym nieletnim w odpowiedni się sposób zająć. Natomiast jest to środek izolacyjny, co oznacza, że nie będzie przebywał w domu – dodaje Mikołajewski.

Dyrektorka szlocha po śmierci Łukasza. 13-letni brat zadał mu mnóstwo ciosów nożem

Sąd będzie prowadził dalsze postępowanie dowodowe, m.in.:

  • sporządzał wywiad środowiskowy;
  • przesłuchiwał świadków;
  • i, prawdopodobnie, zlecał opinie biegłych.

Rzecznik nie ujawnił żadnych też informacji o ewentualnych badaniach 13-latka.

Dopytywany o ewentualne konsekwencje, jakie będzie musiał ponieść 13-latek, sędzia Mikołajewski powiedział, że w przypadku czynu, co do którego istnieje prawdopodobieństwo, iż chłopiec go popełnił, sąd może wymierzyć najsurowszy środek w postaci pobytu w zakładzie poprawczym. Wskazał jednocześnie, że sąd może też orzec środki łagodniejsze, gdy uzna, że będą wystarczające dla resocjalizacji i wsparcia tego dziecka.

Grób zamordowanej Małgorzaty R., jej brata Andrzeja i siostrzeńca Krzysztofa

Polecany artykuł:

31-latek nie żyje, jego żona leży w szpitalu ze złamaną czaszką. Kierowca merce…
Lublin SE Google News
Tragedia w Woli Osowińskiej. 13-latek podejrzany o zabicie starszego brata
13 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RODZINA
LUBELSKIE
ZABÓJSTWO