Czy wiesz, które banknoty w Polsce są nadal ważne, a które straciły swoją wartość? Choć w obiegu wciąż znajdziemy banknoty emitowane od 1995 roku, nie wszystkie z nich zachowują pełną moc płatniczą. Sprawdź, jakich pieniędzy nie przyjmą od Ciebie w sklepie i co zrobić ze zniszczonym banknotem.

  • W Polsce wciąż ważne są banknoty wprowadzone od 1995 roku, w tym zmodernizowane w 2014 roku, o nominałach od 10 do 500 złotych.
  • Uszkodzone banknoty tracą ważność i jeszcze w 2025 roku mogą nie zostać przyjęte w sklepach, dlatego warto je wymienić.
  • Dowiedz się, jak odzyskać wartość uszkodzonego banknotu i gdzie go wymienić.

Te polskie banknoty nadal są w obiegu

W Polsce obowiązują banknoty wprowadzone do obiegu przez Narodowy Bank Polski (NBP). Pełnoprawnym środkiem płatniczym są zarówno banknoty emitowane od 1995 roku, jak i te zmodernizowane w 2014 roku, o odświeżonym wyglądzie i zabezpieczeniach. W obiegu pozostają więc następujące nominały: 10, 20, 50, 100, 200 i 500 złotych. Nie wszystkie banknoty zachowują jednak swoją wartość na zawsze.

Takimi pieniędzmi nie zapłacisz. Straciły ważność

Nie wszystkie banknoty, które trzymamy w portfelu, są w idealnym stanie. Tymczasem prawo jasno wskazuje: uszkodzone, zniszczone lub przerobione pieniądze tracą ważność. Do takich banknotów należą te:

  • przedarte, naddarte, postrzępione lub sklejone,
  • mocno zabrudzone, zaplamione, odbarwione,
  • z ubytkami papieru, przypalone, zamazane lub zniszczone przez wodę,
  • z usuniętym fragmentem zabezpieczeń.

Sprzedawca w sklepie ma prawo nie przyjąć takiego banknotu, a klient odmówić przyjęcia uszkodzonych pieniędzy w ramach reszty. W praktyce oznacza to, że taki banknot przestaje być ważnym środkiem płatniczym i należy go wymienić. Jeśli masz więc w domu banknoty uszkodzone, lepiej je wymienić, bowiem nie mają już one wartości.

Jak wymienić zniszczony banknot?

Zniszczone lub podarte pieniądze można wymienić. Wystarczy udać się do:

  • Dowolnego banku komercyjnego - przyjmie on lekko uszkodzone banknoty (np. naderwane czy zabrudzone).
  • Narodowego Banku Polskiego (NBP) - w przypadku poważnie uszkodzonych banknotów.

NBP wymienia takie pieniądze nieodpłatnie, o ile da się potwierdzić ich autentyczność i wartość.

