W PRL-u posiadał ją niemalże każdy

Masz taką książeczkę? Możesz dostać olbrzymie pieniądze! Sprawdź szuflady

Choć współcześnie posiadanie samochodu jest czymś powszechnym, to w okresie PRL-u było marzeniem każdego obywatela. Chcąc kupić Malucha, nie wystarczyło udać się do salonu czy komisu, bowiem na początek konieczne było założenie specjalnej książeczki i uiszczenia wpłaty. Do dziś nie każdy doczekał się wymarzonego auta, lecz wciąż można odzyskać wpłacone pieniądze. Wystarczy znaleźć PRL-owski dokument.