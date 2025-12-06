Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. Ważny komunikat władz

W nocy z soboty na niedzielę Federacja Rosyjska znów masowo bombardowała Ukrainę. W związku z zagrożeniem w powietrze wzbił się polskie myśliwce. – Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej – przekazało po godz. 4 rano na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. – Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów – czytamy dalej.

W Lubartowie mieszkańców zbudziły dźwięki syren alarmowych.

Szanowni państwo, po otrzymaniu Sygnału z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiliśmy w Miasto Lubartów sygnały ostrzegawcze. Syreny zostały uruchomione w związku z bieżącą sytuacją w Ukrainie – napisał w sobotę rano burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik.

O godzinie 8 Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że akcja polskiego lotnictwa została zakończona. – Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP – czytamy.

Takie środki bezpieczeństwa są podejmowane w związku z naruszeniami przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej. We wrześniu kilkanaście dronów wojskowych przekroczyło granicę. Część maszyn była zestrzeliwana przez lotnictwo. Szczątki znajdowano głównie na Lubelszczyźnie, ale też na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, Łódzkiem i Warmińsko-Mazurskiem.