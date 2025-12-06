Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. Ważny komunikat władz

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-06 9:37

Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. W sobotę (6 grudnia) rano Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a w Lubartowie uruchomiono syreny.

Syreny - zdj. ilustracyjne

i

Autor: Pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne.

Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie. Ważny komunikat władz

W nocy z soboty na niedzielę Federacja Rosyjska znów masowo bombardowała Ukrainę. W związku z zagrożeniem w powietrze wzbił się polskie myśliwce. – Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej – przekazało po godz. 4 rano na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. – Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów – czytamy dalej.

W Lubartowie mieszkańców zbudziły dźwięki syren alarmowych.

Szanowni państwo, po otrzymaniu Sygnału z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiliśmy w Miasto Lubartów sygnały ostrzegawcze. Syreny zostały uruchomione w związku z bieżącą sytuacją w Ukrainie – napisał w sobotę rano burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik.

Polecany artykuł:

Na Lubelszczyźnie znaleziono uszkodzonego drona. "Alarm dla wszystkich policjan…
Nagły alarm na granicy polsko-ukraińskiej. Strażnicy nie mogli uwierzyć

O godzinie 8 Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że akcja polskiego lotnictwa została zakończona. – Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP – czytamy.

Takie środki bezpieczeństwa są podejmowane w związku z naruszeniami przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej. We wrześniu kilkanaście dronów wojskowych przekroczyło granicę. Część maszyn była zestrzeliwana przez lotnictwo. Szczątki znajdowano głównie na Lubelszczyźnie, ale też na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, Łódzkiem i Warmińsko-Mazurskiem.

Polecany artykuł:

"Pięć minut od śmierci". Na dom pani Alicji i jej męża spadł dron. Kobieta wier…
Pięć minut byłam od śmierci. Na dom pani Alicji i jej męża spadł rosyjski dron
12 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LUBARTÓW
WOJNA NA UKRAINIE