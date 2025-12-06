Czołowe zderzenie audi z autobusem. Tragiczny wypadek na drodze pod Lublinem

Czołowe zderzenie audi z autobusem. Nie żyje kierowca osobówki

Jak poinformowała policja ze Świdnika, do wypadku doszło w miejscowości Kolonia Siedliszczki. „Mężczyzna kierujący pojazdem marki Audi zjechał na przeciwległy pas drogowy i zderzył się czołowo z autobusem, w którym podróżowało 27 osób” – czytamy w komunikacie policji. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, kierowca audi zginął na miejscu. Na szczęście, żaden z pasażerów autobusu nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Utrudnienia w ruchu i objazdy

Po wypadku droga K-17 była całkowicie zablokowana. Policja zorganizowała objazdy, aby umożliwić ruch pojazdów. O godzinie 7:15 policja poinformowała o odblokowaniu drogi. Utrudnienia mogą wystąpić na czas usuwania z drogi uszkodzonego autobusu.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca audi z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia.

Pośpiech kosztował życie. 34-latek zginął podczas wyprzedzania

Pośpiech bywa złym doradcą, w przypadku Krzysztofa W. (+34 l.) z Opola Lubelskiego okazał się doradcą najgorszym z możliwych. Najpewniej mocno spieszył się rano, wsiadając do auta i podjął na drodze decyzję, za którą przyszło mu zapłacić najwyższą cenę. Wyprzedzając inne auto nie zdążył wrócić na swój pas, zginął na miejscu. Do tragedii doszło na obwodnicy Opola Lubelskiego. Oddana zaledwie kilka lat temu droga jest równa i pozbawiona ostrych zakrętów. Na wysokości Emilcina wije się łagodnymi łukami. Krzysztof W. jechał leciwym seatem toledo w stronę miasta. Dochodziła 7 rano, jezdnia była mokra. Przed nim jechał potężny dodge RAM, zasłaniając widok. - Ze wstępnych ustaleń wyniki podczas manewru wyprzedzania samochodu Dodge Ram 34-latek doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem marki BMW. W wyniku zdarzenia kierujący seatem toledo mężczyzna zginął na miejscu - opowiada kom. Sabina Kozieł z policji w Opolu Lubelskim. - 26 letni kierujący BMW z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Apelujemy do kierowców o zachowanie rozwagi i ostrożności oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze - dodaje.