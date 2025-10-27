11-latka ranna w sali zabaw ma złamany kręgosłup! "Obsługa prosiła, aby nie zgłaszać sprawy na policję"

Michał Michalak
2025-10-27 21:59

11-latka, która została poważnie ranna w wypadku w sali zabaw w Lublinie, leży w szpitalu ze złamanym w kilku miejscach kręgosłupem i obrzękiem płuc. Do zdarzenia doszło w sobotę, 25 października, gdy dziewczynka brała udział w imprezie urodzinowej kolegi. W czasie zabawy poszkodowana skoczyła na jedną z automatycznych poduszek, "dmuchańca", która z nieznanych przyczyn nie była napompowana.

Lublin. 11-latka ranna w wypadku w sali zabaw ma złamanu kręgosłup

Autor: Regenwolke0/ Pixabay.com 11-latka, która została poważnie ranna w wypadku w sali zabaw w Lublinie, leży w szpitalu ze złamanym w kilku miejscach kręgosłupem i obrzękiem płuc, zdj. ilustracyjne
  • W sali zabaw w Lublinie doszło do wypadku, w którym 11-latka doznała poważnych obrażeń kręgosłupa.
  • Dziewczynka skoczyła na nienapompowaną poduszkę, uderzając o twarde podłoże.
  • Policja bada odpowiedzialność personelu za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo – co dokładnie zawiniło?

Lublin. Wypadek w sali zabaw. 11-latka ze złamanym kręgosłupem

Policja w Lublinie sprawdza, kto odpowiada za wypadek w sali zabaw w Lublinie, który skończył się poważnymi obrażeniami ciała u 11-latki. Dziewczynka skoczyła z wysokości ok. 2 metrów na automatycznie nadmuchiwaną poduszkę, która tego dnia pozostała jednak nienapompowana. Poszkodowana uderzyła o twarde podłoże, a z miejsca zdarzenia zabrała ją karetka.

Mundurowi informowali wstępnie, że pracownicy obsługi sali zabaw prawdopodobnie nie sprawdzili, czy wszystkie elementy wyposażenia są sprawne i bezpieczne - wszyscy byli trzeźwi. Podobne zdanie ma jeden ze świadków wypadku.

Pracownicy nie dopilnowali, aby zabawa przebiegła bezpiecznie. Nikt z załogi nie został też przeszkolony, aby udzielić pierwszej pomocy. Obsługa prosiła też, aby nie zgłaszać sprawy na policję, co było żenujące – powiedziała serwisowi Lublin112.pl kobieta, której dziecko również brało udział w urodzinowym przyjęciu.

Jak informuje Polsatnews.pl, 11-latka leży w jednym ze szpitali w Lublinie ze złamanym w kilku miejscach kręgosłupem: złamaniu uległo łącznie 8 kręgów lędźwiowych i piersiowych, a dziewczynka zmaga się dodatkowo z obrzękiem płuc, mając problem z miąższem płucnym. Jej sytuację pogarsza fakt, że jest astmatyczką, więc ma teraz problemy z oddychaniem i jest podłączona do aparatury tlenowej.

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kopnął dziecko w twarz w Krakowie na placu zabaw

WYPADEK
LUBLIN