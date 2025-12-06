QUIZ. Sobotnia ortografia. Te błędy popełnia każdy z nas! Są ponadczasowe

Niektóre błędy w pisowni wydają się tak oczywiste, że aż trudno w nie uwierzyć, a jednak pojawiają się czasami np. w wiadomościach na telefonie u każdego z nas. Niekiedy wynikają z pośpiechu, a innym razem z wątpliwości co do poprawnej formy. Jeśli myślisz, że ty nie masz z tym problemu, rozwiąż nasz quiz!

i Autor: Getty Images Quiz ortograficzny, z którym radzą sobie już 3-klasiści. Zdobędziesz 10/10? [QUIZ]