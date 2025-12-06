QUIZ. Sobotnia ortografia. Te błędy popełnia każdy z nas! Są ponadczasowe

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-12-06 9:45

Niektóre błędy w pisowni wydają się tak oczywiste, że aż trudno w nie uwierzyć, a jednak pojawiają się czasami np. w wiadomościach na telefonie u każdego z nas. Niekiedy wynikają z pośpiechu, a innym razem z wątpliwości co do poprawnej formy. Jeśli myślisz, że ty nie masz z tym problemu, rozwiąż nasz quiz!

Quiz ortograficzny, z którym radzą sobie już 3-klasiści. Zdobędziesz 10/10? [QUIZ]

i

Autor: Getty Images Quiz ortograficzny, z którym radzą sobie już 3-klasiści. Zdobędziesz 10/10? [QUIZ]
Lublin SE Google News

Język polski to jeden z najbogatszych i najbardziej złożonych języków świata. Pełen niuansów, wyjątków od reguł i subtelnych różnic znaczeniowych, potrafi zarówno zachwycać, jak i przyprawiać o ból głowy. Nie da się tego ukryć - mamy do czynienia z językiem, w którym nawet pozornie proste wyrazy mogą sprawiać trudności, a poprawna pisownia wymaga nie tylko znajomości zasad, lecz także uważności i wyczucia kontekstu. Myślisz, że jesteś językowym mistrzem? W takim razie sprawdź się w poniższym teście! Jeśli zdobędziesz 10/10, wielkie gratulacje i czapki z głów! Powodzenia.

QUIZ. Sobotnia ortografia. Te błędy popełnia każdy z nas! Są ponadczasowe
Pytanie 1 z 10
Jak poprawnie zapiszesz poniższe zdanie?

Polecany artykuł:

Quiz. Sobotnia ortografia. Piekielnie trudny test z języka polskiego. 8/10 to j…
Sonda
Ile znasz języków obcych?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE