Quiz. Sobotnia ortografia. Piekielnie trudny test z języka polskiego. 8/10 to już sukces!

Anastazja Lisowska
2025-11-01 5:20

Myślisz, że z polską ortografią nie masz problemów? Uważaj! Ten test to prawdziwa pułapka dla nawet najbardziej czujnych miłośników języka. Tylko nieliczni zdobywają komplet punktów. Sprawdź, czy uda Ci się uniknąć ortograficznego potknięcia i zdobądź przynajmniej 8/10!

Rz czy ż? Rozwiąż quiz ortograficzny i sprawdź się. Nie dojdziesz do piątego pytania!

Autor: Pexels.com
Ortografia języka polskiego od lat uchodzi za jedną z najtrudniejszych na świecie. Nawet ci, którzy na co dzień piszą bezbłędnie, potrafią zawahać się przy niektórych słowach. Właśnie dlatego stworzyliśmy test, w którym sprawdzisz, czy naprawdę dobrze znasz zasady pisowni oraz czy potrafisz rozpoznać poprawną formę wśród podchwytliwych przykładów. Jesteś gotowy? Trzymamy kciuki!

Quiz. Sobotnia ortografia. Piekielnie trudny test z języka polskiego. 8/10 to już sukces!
Pytanie 1 z 10
Chroni końcówkę sznurowadła przed strzępieniem

Pomyłki ortograficzne

Mylimy się nawet przy najprostszych słowach i wcale nie dlatego, że nie znamy zasad ortografii. Polski język jest po prostu wyjątkowo zawiły. Zdarza się, że w codziennym pośpiechu piszemy tak, jak słyszymy, a nie zawsze to, co słyszymy, pokrywa się z poprawną pisownią. Dodatkowo wiele wyrazów brzmi podobnie, ale zapisuje się je inaczej, jak choćby "morze" i "może". Do tego dochodzą liczne wyjątki od reguł, które trudno zapamiętać. Warto jednak ćwiczyć swoje umiejętności ortograficzne np. przez rozwiązywanie quizów!

