Quiz. Sobotnia ortografia. Językowe potyczki tylko dla sprytnych! "Ż" czy "Rz"?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-18 4:38

Pisownia języka polskiego potrafi przyprawić o ból głowy nawet najlepszych uczniów. Myślisz, że bezbłędnie rozwiążesz nasz dzisiejszy quiz? Ż czy rz? Dla jednych to drobiazg, dla innych - ortograficzna zagadka stulecia! Weź głębokie wdechy i sprawdź się w teście!

Mega trudny quiz ortograficzny. Wybierz poprawną formę. Po zdobyciu kompletu będziesz dumny jak paw!

i

Autor: Freepik.com
Lublin SE Google News

Pisownia wyrazów z "ż" i "rz" od lat sprawia trudność nie tylko uczniom, ale i dorosłym. Choć zasady ortograficzne wydają się proste, w praktyce często potrafią zaskoczyć nawet najbardziej uważnych. Właśnie dlatego przygotowaliśmy quiz, który w przyjemny i angażujący sposób pozwoli sprawdzić, jak dobrze radzisz sobie z jedną z najczęstszych językowych pułapek. Sprawdź swoją wiedzę, poćwicz spostrzegawczość i przekonaj się, czy jesteś mistrzem ortografii czy być może korepetycje byłyby mile widziane.

Quiz. Sobotnia ortografia. Językowe potyczki tylko dla sprytnych! "Ż" czy "Rz"?
Pytanie 1 z 10
Który zapis jest poprawny?

Polecany artykuł:

QUIZ. Sobotnia ortografia. Masz odwagę zmierzyć się z wyzwaniem językowym? 10/1…

Polecany artykuł:

QUIZ. Fakty i mity prosto z uzdrowiska! Test tylko dla doświadczonych kuracjuszy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE
QUIZ
QUIZ JĘZYKOWY