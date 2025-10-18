Pisownia wyrazów z "ż" i "rz" od lat sprawia trudność nie tylko uczniom, ale i dorosłym. Choć zasady ortograficzne wydają się proste, w praktyce często potrafią zaskoczyć nawet najbardziej uważnych. Właśnie dlatego przygotowaliśmy quiz, który w przyjemny i angażujący sposób pozwoli sprawdzić, jak dobrze radzisz sobie z jedną z najczęstszych językowych pułapek. Sprawdź swoją wiedzę, poćwicz spostrzegawczość i przekonaj się, czy jesteś mistrzem ortografii czy być może korepetycje byłyby mile widziane.

Quiz. Sobotnia ortografia. Językowe potyczki tylko dla sprytnych! "Ż" czy "Rz"? Pytanie 1 z 10 Który zapis jest poprawny? Rzabka Żabka Żapka Następne pytanie