Pisownia wyrazów z "ż" i "rz" od lat sprawia trudność nie tylko uczniom, ale i dorosłym. Choć zasady ortograficzne wydają się proste, w praktyce często potrafią zaskoczyć nawet najbardziej uważnych. Właśnie dlatego przygotowaliśmy quiz, który w przyjemny i angażujący sposób pozwoli sprawdzić, jak dobrze radzisz sobie z jedną z najczęstszych językowych pułapek. Sprawdź swoją wiedzę, poćwicz spostrzegawczość i przekonaj się, czy jesteś mistrzem ortografii czy być może korepetycje byłyby mile widziane.
Quiz. Sobotnia ortografia. Językowe potyczki tylko dla sprytnych! "Ż" czy "Rz"?
2025-10-18 4:38
Pisownia języka polskiego potrafi przyprawić o ból głowy nawet najlepszych uczniów. Myślisz, że bezbłędnie rozwiążesz nasz dzisiejszy quiz? Ż czy rz? Dla jednych to drobiazg, dla innych - ortograficzna zagadka stulecia! Weź głębokie wdechy i sprawdź się w teście!