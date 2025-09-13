QUIZ. Sobotnia ortografia. Masz odwagę zmierzyć się z wyzwaniem językowym? 10/10 tylko dla prymusów!

Ortografia języka polskiego od zawsze budzi emocje - jedni ją uwielbiają, inni podchodzą do niej z rezerwą, a niemal wszyscy potrafią się na niej potknąć. Zawiłości związane z pisownią ż i rz, ó i u, ch i h to klasyczne pułapki, które potrafią zmylić nawet osoby na co dzień biegle posługujące się językiem polskim. Nasz quiz to okazja, by w lekkiej i zabawnej formie sprawdzić swoje umiejętności, odświeżyć zasady i przekonać się, czy należysz do grona prawdziwych mistrzów ortografii. Jesteście gotowi? Życzymy powodzenia i zdobycia kompletu punktów!
