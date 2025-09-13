QUIZ. Sobotnia ortografia. Masz odwagę zmierzyć się z wyzwaniem językowym? 10/10 tylko dla prymusów!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-13 9:00

Ortografia języka polskiego bywa zdradliwa nawet dla najlepszych. Ż czy rz? Ó czy u? Ch czy h? W naszym quizie zmierzysz się z pułapkami, które potrafią zaskoczyć niejednego prymusa. Masz odwagę sprawdzić swoją wiedzę i zdobyć komplet punktów? Powodzenia!

Quiz ortograficzny

i

Autor: (3)/ Shutterstock
Lublin SE Google News

Ortografia języka polskiego od zawsze budzi emocje - jedni ją uwielbiają, inni podchodzą do niej z rezerwą, a niemal wszyscy potrafią się na niej potknąć. Zawiłości związane z pisownią ż i rz, ó i u, ch i h to klasyczne pułapki, które potrafią zmylić nawet osoby na co dzień biegle posługujące się językiem polskim. Nasz quiz to okazja, by w lekkiej i zabawnej formie sprawdzić swoje umiejętności, odświeżyć zasady i przekonać się, czy należysz do grona prawdziwych mistrzów ortografii. Jesteście gotowi? Życzymy powodzenia i zdobycia kompletu punktów!

QUIZ. Sobotnia ortografia. Znasz zasady języka polskiego? Udowodnij!
Pytanie 1 z 10
Które zdanie zawiera poprawną formę ortograficzną?

Polecany artykuł:

QUIZ. Sobotnia ortografia. Test tylko dla czujnych łowców błędów!

Polecany artykuł:

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla praw…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ
QUIZ JĘZYKOWY