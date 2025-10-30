Dzień Wszystkich Świętych to w Polsce czas zadumy, odwiedzin grobów bliskich i wspomnienia tych, którzy odeszli. Ubiór w tym dniu powinien być przede wszystkim wyrazem szacunku - zarówno dla zmarłych, jak i dla miejsca, w którym się znajdujemy. Właśnie dlatego poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek, jak się ubrać na cmentarz oraz jakie przesądy warto znać przed wizytą.

Jak się ubrać na Wszystkich Świętych?

Wszystkich Świętych już 1 listopada, więc za chwilę. Wiele osób zastanawia się już, co ubrać na wizytę na cmentarzu, by wyglądać i czuć się dobrze. Od lat jednak można zauważyć, że ten dzień dla części Polaków zamienia się niemal w pokaz mody. Na alejkach cmentarnych pojawiają się panie w eleganckich płaszczach i wysokich obcasach, panowie w błyszczących kurtkach czy nowiutkich butach prosto ze sklepu. Tymczasem to nie czas na modowe eksperymenty - strój powinien przede wszystkim wyrażać szacunek i powagę chwili.

W co się ubrać na cmentarz 1 listopada? Tych butów unikaj!

W dniu Wszystkich Świętych warto ułożyć strój tak, by łączył elegancję z komfortem - wybierz więc stonowane kolory, dobrze dobrane okrycie wierzchnie oraz stabilne obuwie. Zamiast odważnych, jaskrawych wzorów, postaw na klasyczne fasony: ciemny płaszcz lub kurtka, sweter lub golf i proste spodnie lub spódnicę o umiarkowanej długości. Buty natomiast powinny być wygodne i przetestowane, bowiem teren cmentarza bywa nierówny i jesienna pogoda potrafi zaskoczyć.

Co do butów, pamiętaj, by nie zakładać nowego obuwia jeśli wierzysz w przesądy. Mówi się, że zakładanie nowych butów na cmentarz w dniu 1 listopada to bardzo zły omen - może zwiastować szybkie odejście albo nieszczęście przez cały rok.

Jak nie spłonąć na cmentarzu? Pamiętaj o tym na Wszystkich Świętych

Czego nie wolno robić w święto zmarłych? Przesądy na Wszystkich Świętych

Oto zestaw najczęściej powtarzanych przesądów związanych z dniem Wszystkich Świętych:

Nie należy zakładać nowych butów na wizytę na cmentarzu 1 listopada - według wierzeń może to zwiastować rychłą śmierć albo nieszczęście.

Nie wolno się w tym dniu cerować, szyć, haftować - czynności te miały przyciągać lub "przyszywać" błąkające się dusze.

Zaleca się unikania głośnych prac domowych, bowiem mogą one przepłoszyć dusze zmarłych lub zakłócić ich spokój.

Nie należy zabierać z cmentarza kwiatów rosnących przy grobach lub wstążek - w przeciwnym razie dusza zostanie bez pomocy albo wróci, by się zemścić.