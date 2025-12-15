To imię pojawiło się w Polsce w XIII wieku. Dziś nazywa się tak ponad 19 tys. osób

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-12-15 16:05

Pojawiło się w Polsce już w XIII wieku i przez stulecia kojarzyło się z tradycją, powagą oraz staropolskim brzmieniem. Dziś nie jest najmodniejszym wyborem dla noworodków, ale wciąż ma wierne grono noszących je osób - ponad 19 tysięcy.

Seniorka ze smartfonem

i

Autor: Getty Images Nie tylko sudoku. Telefon i internet też wspierają pamięć u seniorów
Lublin SE Google News

Imiona - podobnie jak moda - zmieniają się z pokolenia na pokolenie. To, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było w Polsce całkiem naturalne i popularne, dziś bywa odbierane jako "babcinne", staroświeckie albo po prostu rzadkie. Współcześni rodzice częściej wybierają krótsze, nowocześnie brzmiące propozycje, a dawne, dostojne imiona wracają znacznie wolniej - zwłaszcza te o słowiańskim rodowodzie. Szczególnie widać to po imionach, które kończą się członem -sław lub -sława. Choć kiedyś były niemal symbolem tradycji, to dziś znacznie rzadziej trafiają do metryk, ale mimo to wciąż mają w sobie wyjątkowe znaczenie i historię.

To damskie imię niemal wymarło. Kiedyś biło rekordy

To między innymi imię Bronisława należy do grupy dawnych, słowiańskich imion, które dziś spotyka się coraz rzadziej, choć przez wieki były one ważną częścią polskiej tradycji. Ma długą historię, wyraźne znaczenie i silne zakorzenienie w kulturze, a mimo to współcześnie bywa postrzegane jako imię "z innej epoki". 

Pochodzenie imienia Bronisława

Bronisława to imię słowiańskie, znane na ziemiach polskich już od XIII wieku. Jest żeńskim odpowiednikiem imienia Bronisław i powstało zgodnie z dawną tradycją nadawania imion dwuczłonowych, charakterystycznych dla kultury słowiańskiej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Imiona ludzi sukcesu. Te osoby częściej osiągają swoje cele

Imiona ludzi sukcesu. Te osoby częściej osiągają swoje cele
7 zdjęć

Znaczenie imienia Bronisława

Imię Bronisława interpretuje się najczęściej jako:

  • ta, która broni sławy,
  • obrończyni chwały,
  • strzegąca dobrego imienia.

Jak wiadomo, w dawnych czasach imiona miały charakter życzeniowy - miały wyrażać cechy, jakimi obdarzony miał być człowiek. W tym przypadku chodziło o siłę, lojalność, odwagę i honor.

Polecany artykuł:

Od 2016 roku to imię dostały tylko dwa noworodki. Oznacza "miłośnika Boga"

Ile osób w Polsce nosi imię Bronisława?

Obecnie w Polsce żyje 19 808 osób o imieniu Bronisława, więc stosunkowo dużo. W 2024 roku nazwano tak jednak tylko 7 noworodków, a to już dane alarmujące. Co ciekawe, w latach od 2000 do 2012 nie nazwano tak w Polsce ani jednego dziecka.

Quiz z imion. Zgadniesz czy to imię męskie czy żeńskie?
Pytanie 1 z 10
Czy Alwi to imię:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMIONA KOBIET
IMIONA