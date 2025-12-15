Imiona - podobnie jak moda - zmieniają się z pokolenia na pokolenie. To, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było w Polsce całkiem naturalne i popularne, dziś bywa odbierane jako "babcinne", staroświeckie albo po prostu rzadkie. Współcześni rodzice częściej wybierają krótsze, nowocześnie brzmiące propozycje, a dawne, dostojne imiona wracają znacznie wolniej - zwłaszcza te o słowiańskim rodowodzie. Szczególnie widać to po imionach, które kończą się członem -sław lub -sława. Choć kiedyś były niemal symbolem tradycji, to dziś znacznie rzadziej trafiają do metryk, ale mimo to wciąż mają w sobie wyjątkowe znaczenie i historię.

To damskie imię niemal wymarło. Kiedyś biło rekordy

To między innymi imię Bronisława należy do grupy dawnych, słowiańskich imion, które dziś spotyka się coraz rzadziej, choć przez wieki były one ważną częścią polskiej tradycji. Ma długą historię, wyraźne znaczenie i silne zakorzenienie w kulturze, a mimo to współcześnie bywa postrzegane jako imię "z innej epoki".

Pochodzenie imienia Bronisława

Bronisława to imię słowiańskie, znane na ziemiach polskich już od XIII wieku. Jest żeńskim odpowiednikiem imienia Bronisław i powstało zgodnie z dawną tradycją nadawania imion dwuczłonowych, charakterystycznych dla kultury słowiańskiej.

Znaczenie imienia Bronisława

Imię Bronisława interpretuje się najczęściej jako:

ta, która broni sławy,

obrończyni chwały,

strzegąca dobrego imienia.

Jak wiadomo, w dawnych czasach imiona miały charakter życzeniowy - miały wyrażać cechy, jakimi obdarzony miał być człowiek. W tym przypadku chodziło o siłę, lojalność, odwagę i honor.

Ile osób w Polsce nosi imię Bronisława?

Obecnie w Polsce żyje 19 808 osób o imieniu Bronisława, więc stosunkowo dużo. W 2024 roku nazwano tak jednak tylko 7 noworodków, a to już dane alarmujące. Co ciekawe, w latach od 2000 do 2012 nie nazwano tak w Polsce ani jednego dziecka.