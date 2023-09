Tak wykluwa się mały żółwik błotny. Niesamowite nagranie podbija sieć

i Autor: Charmain Jansen van Rensburg / CC0 /pexels.com Tak wykluwa się mały żółwik. Niesamowite nagranie podbija sieć

To warto zobaczyć!

Chociaż to zupełnie naturalne zjawisko, to nie każdy ma okazję być jego naocznym świadkiem. Właśnie rozpoczął się "baby boom" u żyjących w Polsce żółwi błotnych. Do sieci trafiło wyjątkowe nagranie, na którym można zobaczyć jak z jaja wykluwa się małe żółwiątko. Opublikowany przez Polskie Parki Narodowe krótki film podbija internet.